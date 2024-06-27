На энергообъекте в Киеве раздался взрыв: Кличко рассказал детали (фото)

В результате инцидента никто не пострадал

В Шевченковском районе столицы на энергообъекте произошел взрыв. После этого там начался пожар.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, экстренные службы работают на месте.

Позже он уточнил, что, по данным экстренных служб, на трансформаторной подстанции в Шевченковском районе столицы возникло короткое замыкание. Мэр столицы отметил, что там наблюдается задымление.

Кличко также подчеркнул, что дальнейшего горения на объекте нет. По его словам, разрушений, повреждений помещений и пострадавших нет.

В соцсетях уже появились фото с места инцидента. Там можно увидеть, как над зданием трансформаторной подстанции поднимается дым.

Напомним, 27 июня в Киеве задымился трамвай на остановке "Харьковский массив". Инцидент произошел на улице Анны Ахматовой на Позняках. По словам очевидцев, к счастью, никто не пострадал.

Ранее "Телеграф" писал, что инфраструктура Киева находится в критическом состоянии. Происходящее — это следствие бездействия последних 30 лет, считает эксперт.