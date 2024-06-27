На енергооб'єкті в Києві пролунав вибух: Кличко розповів деталі (фото)

В результаті інциденту ніхто не постраждав

У Шевченківському районі столиці на енергообʼєкті стався вибух. Після цього там почалася пожежа.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, екстрені служби працюють на місці.

Пізніше він уточнив, що, за даними екстрених служб, на трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання. Мер столиці зазначив, що там спостерігається задимлення.

Кличко також підкреслив, що подальшого горіння на об'єкті немає. Також, за його словами, руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає.

У соцмережах уже з'явилися фото з місця інциденту. Там можна побачити, як над будівлею трансформаторної підстанції підіймається дим.

Нагадаємо, 27 червня у Києві задимився трамвай на зупинці "Харківський масив". Інцидент трапився на вулиці Анни Ахматової на Позняках. За словами очевидців, на щастя, ніхто не постраждав.

Раніше "Телеграф" писав, що інфраструктура Києва перебуває у критичному стані. Те, що зараз відбувається — це наслідок бездіяльності останніх 30 років, вважає експертка.