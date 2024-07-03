Доллар взлетел: что происходит с курсом в обменниках Киева
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинская гривна обесценивается
Курс доллара начал стремительно подниматься. Удорожание может произойти из-за возможного увеличения спроса на американскую валюту.
Евро и другие европейские валюты колеблются. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 3 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,74 грн
Евро (EUR): 43,69 грн
Злотый (PLN): 10,09 грн
Канадский доллар (CAD): 29,66 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,08 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,96 грн
Евро (EUR): 44,07 грн
Злотый (PLN): 10,14 грн
Канадский доллар (CAD): 29,93 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,28 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 40,53 грн — продажа 40,99 грн
Евро (EUR): покупка 43,50 грн — продажа 44,16 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся на десяток копеек.
Покупка: 40,91 грн
Продажа: 41,00 грн
Ранее Телеграф писал, что в Кабмине удивили прогнозом курса доллара на ближайшие годы. Уже в следующем году национальная валюта может подешеветь на несколько процентов.