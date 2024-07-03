Доллар взлетел: что происходит с курсом в обменниках Киева

Украинская гривна обесценивается

Курс доллара начал стремительно подниматься. Удорожание может произойти из-за возможного увеличения спроса на американскую валюту.

Евро и другие европейские валюты колеблются. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 3 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,74 грн

Евро (EUR): 43,69 грн

Злотый (PLN): 10,09 грн

Канадский доллар (CAD): 29,66 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,08 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,96 грн

Евро (EUR): 44,07 грн

Злотый (PLN): 10,14 грн

Канадский доллар (CAD): 29,93 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,28 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,53 грн — продажа 40,99 грн

Евро (EUR): покупка 43,50 грн — продажа 44,16 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся на десяток копеек.

Покупка: 40,91 грн

Продажа: 41,00 грн

Ранее Телеграф писал, что в Кабмине удивили прогнозом курса доллара на ближайшие годы. Уже в следующем году национальная валюта может подешеветь на несколько процентов.