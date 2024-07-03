Долар злетів: що відбувається з курсом в обмінниках Києва

Українська гривня знецінюється

Курс долара почав стрімко підійматися. Здорожчання може відбутись через ймовірне збільшення попиту на американську валюту.

Євро та інші європейські валюти коливаються. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 3 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,74 грн

Євро (EUR): 43,69 грн

Злотий (PLN): 10,09 грн

Канадський долар (CAD): 29,66 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,08 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,96 грн

Євро (EUR): 44,07 грн

Злотий (PLN): 10,14 грн

Канадський долар (CAD): 29,93 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,28 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,53 грн — продаж 40,99 грн

Євро (EUR): купівля 43,50 грн — продаж 44,16 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся на десяток копійок.

Купівля: 40,91 грн

Продаж: 41,00 грн

Раніше "Телеграф" писав, що у Кабміні здивували прогнозом курсу долара на найближчі роки. Вже наступного року національна валюта може подешевшати на кілька відсотків.