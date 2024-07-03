Долар злетів: що відбувається з курсом в обмінниках Києва
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Українська гривня знецінюється
Курс долара почав стрімко підійматися. Здорожчання може відбутись через ймовірне збільшення попиту на американську валюту.
Євро та інші європейські валюти коливаються. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 3 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 40,74 грн
Євро (EUR): 43,69 грн
Злотий (PLN): 10,09 грн
Канадський долар (CAD): 29,66 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,08 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 40,96 грн
Євро (EUR): 44,07 грн
Злотий (PLN): 10,14 грн
Канадський долар (CAD): 29,93 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,28 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.
Долар США (USD): купівля 40,53 грн — продаж 40,99 грн
Євро (EUR): купівля 43,50 грн — продаж 44,16 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся на десяток копійок.
Купівля: 40,91 грн
Продаж: 41,00 грн
Раніше "Телеграф" писав, що у Кабміні здивували прогнозом курсу долара на найближчі роки. Вже наступного року національна валюта може подешевшати на кілька відсотків.