В Ровенской области молния убила человека: спасатели напомнили, как вести себя во время непогоды

Украинцам рассказали, как вести себя во время грозы

В Ровенской области молния попала в человека. Травмы оказались несовместимыми с жизнью и мужчина скончался.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Также гражданам рассказали, как спастись от бушующей стихии.

Инцидент произошел 1 июля во второй половине дня недалеко от села Золотолин Костопольской территориальной общины. В регионе бушевала непогода, и молния ударила в 63-летнего местного жителя, убив его.

По данным Укргидрометцентра, 2 и 3 июля в некоторых областях Украины ожидаются грозы, местами град и шквальный ветер 15-20 м/с. Спасатели призвали украинцев быть осторожными и соблюдать правила безопасности, а также напомнили, как уберечься от удара молнии.

Что не нужно делать:

прятаться во время грозы под высокими или одинокими деревьями, особенно если они находятся на возвышенности;

парковать авто под деревьями или высокими конструкциями;

купаться в водоемах;

пользоваться электроприборами.

Что рекомендуют делать спасатели:

избегать металлических конструкций, фонарей и столбов электропередач;

если вы находитесь в поле — лучше присесть в яму, не контактируя телом с землей;

если находитесь в доме — закрыть двери и окна;

отложить телефон и заняться делом, которое успокаивает.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Тернополе молния ударила в многоэтажку. У жителей дома сгорели бытовые приборы.