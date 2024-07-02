В Ровенской области молния убила человека: спасатели напомнили, как вести себя во время непогоды
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Украинцам рассказали, как вести себя во время грозы
В Ровенской области молния попала в человека. Травмы оказались несовместимыми с жизнью и мужчина скончался.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Также гражданам рассказали, как спастись от бушующей стихии.
Инцидент произошел 1 июля во второй половине дня недалеко от села Золотолин Костопольской территориальной общины. В регионе бушевала непогода, и молния ударила в 63-летнего местного жителя, убив его.
По данным Укргидрометцентра, 2 и 3 июля в некоторых областях Украины ожидаются грозы, местами град и шквальный ветер 15-20 м/с. Спасатели призвали украинцев быть осторожными и соблюдать правила безопасности, а также напомнили, как уберечься от удара молнии.
Что не нужно делать:
- прятаться во время грозы под высокими или одинокими деревьями, особенно если они находятся на возвышенности;
- парковать авто под деревьями или высокими конструкциями;
- купаться в водоемах;
- пользоваться электроприборами.
Что рекомендуют делать спасатели:
- избегать металлических конструкций, фонарей и столбов электропередач;
- если вы находитесь в поле — лучше присесть в яму, не контактируя телом с землей;
- если находитесь в доме — закрыть двери и окна;
- отложить телефон и заняться делом, которое успокаивает.
Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Тернополе молния ударила в многоэтажку. У жителей дома сгорели бытовые приборы.