Как выглядело "такси" возле киевского железнодорожного вокзала в 1930 годах (фото)
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Интересные факты о знакомых местах
Одной из самых ярких и узнаваемых локаций Киева бесспорно является центральный железнодорожный вокзал. Он располагается в Соломенском районе города и является символическими воротами в столицу.
Именно через него проходят все, кто приезжает и уезжает из Киева по железной дороге. Во все времена здесь было полно пассажиров спешащих по своим делам. И во все времена здесь можно было встретить извозчиков, которые выполняли роль современного такси.
"Телеграф" рассказывает читателям краткую историю Центрального киевского железнодорожного вокзала и показывает, как выглядели "таксисты" возле него более 90 лет назад.
Строительство и первое здание киевского железнодорожного вокзала
Киевская железнодорожная станция была построена в 1868—1870 годах по проекту аритектора Вишневского и была предназначена для обслуживания двух железнодорожных веток. Ее торжественное открытие состоялось в 1870-х годах.
Первое здание киевского железнодорожного вокзала имело вид двухэтажного приземистого кирпичного здания, которое смахивало на английский замок.
Каждый день вокзал принимал и отправлял по семь курьерских почтовых и товарно-пассажирских поездов с вагонами I, II, III классов. Скорость составов была всего 20 км/ч и станция принимала около 50 тысяч человек в год.
Здесь было расположено несколько залов ожидания: шикарные помещения для "высоких особ" и тесные, пыльные залы для "обычных" пассажиров.
Пожар и новое здание вокзала
Летом 1877 года в здании железнодорожного вокзала Киева произошёл сильный пожар — его причины неизвестны. После этого столица долгое время оставался без вокзала и только в 1907 году выделили деньги на временный деревянный вокзал, который прозвали "барак-вокзал" из-за его внешенго вида.
"Барак-вокзал" должен был принимать пассажиров в течении трех лет до окончания реконструкции, но помешали Первая мировая война и революция. В результате "временное" здание прослужило вплоть до 1913 году.
В 1914 году был заложен фундамент нового здания вокзала. Реализацию проекта Щуко остановила Гражданская война и Октябрьская социалистическая революция. К идее сооружения капитального здания вокзала возвратились в середине 1920-х годов.
Строительство нового вокзала началось в 1927 году по проекту Александра Вербицкого при участии Павла Алешина. Размах строительства для Киева в то время был беспрецедентным. Два года шли только подготовительные работы.
В конечном итоге новый железнодорожный вокзал был открыт в 1932 году. Он был рассчитан на 72 пары поездов в сутки. В общей сложности строительство обошлось в 13 млн. советских рублей.
В период Великой Отечественной войны здание киевского вокзала было частично разрушено. В 1945—1949 годах вокзал был восстановлен.
До середины 1950-х железнодорожное сообщение с левым берегом отсутствовало, а пассажирские поезда отправлялись со станции Бровары, откуда в Киев ходил трамвайный маршрут совпадающий с проложенной в 1960-х веткой метрополитена.
В 1978—1980 годах, перед Олимпиадой-80 был реконструирован главный вестибюль Центрального вокзала.
В 2001 году вокзал был полностью реконструирован, а в 2011 году на станции был открыт музей исторического подвижного состава.
Зарождение такси возле киевского железнодорожного вокзала
Практически с первых дней открытия вокзала в столицу потянулся поток пассажиров. Тогда же у здания и начали появляться десятки извозчиков, ожидающих своих клиентов.
Они развозили приезжих по гостиницам и буквально дрались за пассажира, если в город приезжал знатный человек с тугим кошельком.
Неподалеку существовали целые артели в которых были свои конюшни, кузницы для подковки лошадей, экипажи и извозчики. В некоторых из таких артелей могло насчитываться до 10-15 экипажей.
После появления нового здания железнодорожного вокзала возле него также можно было заметить ряды извозчиков, которые ждали пассажиров. К примеру, так выглядело "такси" у вокзала в 1930-х годах.
Такой вид территория перед вокзалом имела уже в 1940-х годах.
А вот "такси" под зданием вокзала в 1942 году.
Уже в 1975 году вход в Центральный железнодорожный вокзал выглядел так:
Сегодня же нехватки таксистов возле киевского вокзала нет.
Напомним, что в сети была опубликована уникальная кинохроника 1963 года на которой можно увидеть первые турникеты на станции метро "Крещатик" и реакцию на них пассажиров.
Автоматические турникеты принимали 5-ти копеечные монеты и значительно ускоряли процесс оплаты проезда. Благодаря внедрению "технологичной новинки" количество бумажных билетов начало резко снижаться, а очереди на входе в подземку стали намного меньше.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как раньше выглядел киевский центральный автовокзал, который всегда был полон пассажиров и гудел как настоящее осиное гнездо. "Вторые ворота города" — именно так называли это место на протяжении многих десятилетий. Здесь в любое время года было многолюдно — ежедневно автовокзал обслуживал около 7 тысяч пассажиров.