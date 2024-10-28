В Киеве пожар в элитной высотке: в небо поднимается черный дым, фото и видео с места

Дым идет из окна на 14-ом этаже

В Киеве произошел пожар в одном из элитных жилых комплексов "Jack house", который расположен на бульваре Леси Украинки. Дым идет из окон.

Об этом сообщают корреспонденты "Телеграфа". Отметим, что и инцидент случился днем 28 октября.

Соответствующие видео уже появились в местных Telegram-каналах. Там сообщают, что на месте происшествия пожарніх еще нет.

"Телеграф" связался с пресс-службой ГСЧС Киевской области и узнал, что на месте уже работают спасатели. Причина возгорания в настоящий момент устанавливается. Подробности вскоре.

В распоряжение нашего издания также попали фотографии с места происшествия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 26 октября в Одессе произошел масштабный пожар в районе железнодорожной станции Застава-2. По предварительной информации, горели склады. По этой причине на железнодорожной станции "Застава-2" в электричке заблокированы люди. Из-за пожара они не могут покинуть вагоны. Известно, что пожар произошел не в результате очередной атаки российских военных ракетами или дронами. В сети появились видео с места происшествия.