Автомобиль с украинскими номерами в Москве: стало известно, как он выехал из Украины

Его не раз замечали на улицах столицы РФ

Стали известны новые подробности об автомобиле на украинских номерах, который заметили на улицах Москвы. Toyota Camry 2019 с номерами "КІ0008ВР" выехала из Украины еще в апреле 2022 года.

Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников. Они сообщили, что автомобиль с этими номерами пункты пропуска на границе Украины официально не пересекал.

Стоит отметить, что ранее "Телеграф" узнал, что этот автомобиль зарегистрирован на Киризлиеву Татьяну Валентиновну. Эта женщина — полная тезка жены бывшего председателя Чабановского сельского совета Александра Киризлиева, который накануне 24 февраля 2022 года тайно уехал в Россию через третьи страны.

В то же время, по данным наших источников, в апреле 2022 года этот автомобиль выехал в Румынию через пункт пропуска в Черновицкой области. Также известно, что за рулем Camry находилась женщина, а в салоне находился ребенок. Однако водитель имела другую фамилию, чем то, что было указано в регистрационных данных авто.

Точная дата выезда авто из Украины не сообщается, но можно предположить, что это произошло после прекращения боев на Киевщине. Вероятно, владельцы автомобиля привлекли подставных лиц, чтобы вывезти его из Украины.

Что интересно, эту Toyota Camry в очередной раз заметили на улицах Москвы 8 сентября 2024 года. Соответствующее фото распространяется в сети.

Также стоит отметить, что у супругов Киризлиевых трое детей — сын Никита и дочери Юля и Катя. Теперь им уже по 18 лет.

Судя по их соцсетям, дети часто отдыхают за границей и регулярно выкладывают фото оттуда. Не был исключением и 2022 год. В мае этого года одна из дочерей посетила Кению.

Что известно о Киризлиеве

С 2015 по 2020 год Киризлиев был председателем Чабановского сельского совета, возглавлял местную ячейку "Партии регионов". По данным Службы безопасности Украины, накануне 24 февраля 2022 года он тайно уехал в Россию через третьи страны.

В СБУ отмечали, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ Киризлиев обзванивал своих подчиненных и призвал их не вступать в местные отряды терробороны и не сопротивляться россиянам. В 2023 году он получил подозрение об оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, причастного к подрывной деятельности в пользу России. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.