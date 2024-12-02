У Києві з палаючого будинку врятували 11 людей, серед них – дитину (фото, відео)

Мешканці верхніх поверхів опинилися в пастці

У п'ятницю ввечері у Шевченківському районі Києва сталася пожежа в чотириповерховому котеджі на вулиці Всеволода Петріва. Рятувальникам вдалося визволити з будівлі 11 осіб, серед яких була дитина.

Вогонь охопив приміщення на першому поверсі, через що мешканці верхніх поверхів не могли самостійно залишити будинок. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в місті Києві.

Сигнал про пожежу надійшов 1 грудня о 21:32. На місце приїхали 23 рятувальники та шість пожежних машин. У кімнаті на першому поверсі горіли особисті речі, будинок швидко наповнився димом.

Рятувальники діяли швидко. Дитину зняли з четвертого поверху за допомогою розкладної драбини. Двох людей спустили автодрабиною. Ще вісім мешканців вивели звичайними сходами.

Пожежу загасили за 19 хвилин. Вогонь пошкодив 10 квадратних метрів приміщення. Один чоловік обпік руки, його забрала швидка до лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі та розмір матеріальних збитків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві під час повітряної тривоги сталася пожежа, уламки дронів впали в двох районах. Про це повідомили в КМВА.