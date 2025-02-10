Отключения вернулись? Кто в Киеве будет без света 10 февраля

Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию

В понедельник, 10 февраля, в Киеве запланировано отключение света. Эти ограничения коснутся промышленности и бизнеса.

Как отметили в "Укрэнерго", графики будут действовать в течение суток с 6:00 до 21:00.

"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дроновых атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — заявили энергетики.

Пока не предусматривается применение ограничений или графиков отключения электричества для бытовых потребителей. Но "Укрэнерго" призывает граждан экономнее потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы с 8:00 до 22:00, когда рекомендуется избегать одновременного включения нескольких мощных электроприборов.

В то же время, энергетики подчеркнули, что время применения и объем ограничений отключений в Киеве в течение суток может измениться. Это зависит от объема дефицита электроэнергии в сети.

Напомним, что в "Укрэнерго" ответили, будут ли вводить массовые графики отключений из-за сильного похолодания и снегопадов. Ведь в Украине почти неделю держится морозная погода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в одной из областей Украины снизили тариф на электроэнергию.