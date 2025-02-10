Відключення повернулись? Хто в Києві буде без світла 10 лютого

Українців закликають економно споживати електроенергію

У понеділок, 10 лютого, в Києві заплановані відключення світла. Ці обмеження торкнуться промисловості та бізнесу.

Як зазначили в "Укренерго", графіки діятимуть протягом доби з 6:00 до 21:00.

"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — заявили енергетики.

Наразі не передбачається застосування обмежень або графіків відключення електрики для побутових споживачів. Але "Укренерго" закликає громадян більш економно споживати електроенергію, особливо у пікові години з 8:00 до 22:00, коли рекомендується уникати одночасного включення кількох потужних електроприладів.

Водночас енергетики наголосили, що час застосування та обсяг обмежень відключень у Києві протягом доби може змінитись. Це залежить від об'єму дефіциту електроенергії у мережі.

Нагадаємо, що в "Укренерго" відповіли, чи вводитимуть масові графіки відключень за сильного похолодання та снігопадів. Адже в Україні вже майже тиждень тримається морозна погода.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в одній з областей України знизили тариф на електроенергію.