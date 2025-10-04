"Міцне, як цегла?". Оригінальний тюнінг авто в Києві насмішив українців (відео)

Українці вже жартують про професію власника авто

На вулицях України досить часто стаються курйозні ситуації, які веселять українців. Цього разу у столиці помітили незвичайне авто.

Відповідне відео поширюють місцеві пабліки. Зазначається, що йдеться про авто, яке нібито обшите цеглою.

На відео показано досить старе авто марки Volvo, яке має цікавий тюнінг. Адже вся машина виглядає так ніби її зробили з цегли та цементу. Автор відео навіть простукав рукою по ній і складається враження нібито це дійсно цегляна машина. Однак імовірність того, що власник креативно підійшов до обклеювання плівкою, все ж є.

Цікаво, що у коментарях користувачі зазначали, що цю автівку називають міцною як цегла, тому такий тюнінг виглядає дуже доречним. Були люди, які писали, що цій цегляній автівці вже десять років і вона нібито представляє компанію з малярно-штукатурних робіт. Однак достеменно не відомо, чи дійсно це так. Деякі користувачі додавали, що зустріти таке авто на дорозі досить страшно, особливо якщо станеться ДТП.

Нагадаємо, нещодавно надпотужний лімітований Lamborghini побачили в Києві. В Україні таких машин дві, іншу бачили в Одесі. У світі Lamborghini Urus від Mansory може бути до 50 екземплярів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні готують жорсткіші покарання за порушення ПДР.