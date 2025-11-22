Непринужденная атмосфера и живая музыка. Почему о ресторане "Олимпиада-80" в Киеве знали не все (фото)

Кухня была вкусная, а обслуживание быстрое

В 1980 году в Киеве по адресу Дарницкий бульвар, 5 функционировал ресторан "Олимпиада-80". Заведение было частью большой подготовки Киева к Олимпийским играм 1980 года.

"Телеграф" рассказывает о ресторане "Олимпиада-80". Заведение было построено специально к Олимпиаде, оно размещалось на втором этаже здания. Из-за удаленности от "проходных мест" его знали не все, но те, кто знал — любили это заведение.

Как вспоминают киевляне, "Олимпиада-80" отличалась непринужденной атмосферой. Несмотря на свою отдаленность, у ресторана были свои ценители.

Там играла живая музыка, что тогда было редкостью для Киева. Блюда были вкусными, а молодые официантки быстро выдавали их посетителям.

Интерьер ресторана Олимпиада-80, Киев, 1980-е

Изюминкой заведения были фирменные разрисованные алюминиевые медали. На аверсе был размещен рисунок центрального стадиона, а на другой стороне — олимпийский мишка и надпись: "Бар Олимпиада — 80".

Фото ресторана Олимпиада-80

В сети пишут, что "Олимпиада-80" не была популярна среди "продвинутых" киевлян. Причина в расположении – Левый берег, от метро нужно идти пешком. Однако многие помнят заведение. Вот некоторые комментарии:

Почему-то этот ресторан у "продвинутых" киевлян не был популярен

Потому что Левый Берег, и вдали от метро

Помним

Сейчас в бывшем здании ресторана функционирует медицинский центр, магазин электронных сигарет и жидкостей Vape Shop, ветлечебница и сауна. На стене сохранилась мозаика, посвященная Олимпиаде-1980.

Мозаика, посвященная Олимпиаде на стене здания

Ресторан был на втором этаже

Сейчас там другие заведения

