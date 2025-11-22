Невимушена атмосфера та жива музика. Чому про ресторан "Олімпіада-80" у Києві знали не всі (фото)

Кухня була смачна, а обслуговування швидким

У 1980 роках у Києві за адресою Дарницький бульвар, 5 функціонував ресторан "Олімпіада-80". Заклад був частиною великої підготовки Києва до Олімпійських ігор 1980 року.

"Телеграф" розповідає про ресторан "Олімпіада-80". Заклад було побудовано спеціально до Олімпіади, він розміщувався на другому поверсі будівлі. Через віддаленість від "прохідних місць" його знали не всі, але ті, хто знав — любили цей заклад.

Як згадують кияни, "Олімпіада-80" відрізнялася невимушеною атмосферою. Попри свою віддаленість, у ресторану були свої поціновувачі.

Там грала жива музика, що тоді було рідкістю для Києва. Страви були смачними, а молоді офіціантки спритно видавали їх відвідувачам.

Інтер'єр ресторану Олімпіада-80, Київ, 1980-ті

Родзинкою закладу були фірмові розфарбовані алюмінієві медалі. На аверсі було розміщено малюнок центрального стадіону, а на іншому боці — олімпійський ведмедик та напис: "Бар Олімпіада — 80".

Газетне фото ресторану Олімпіада-80

В мережі пишуть, що "Олімпіада-80" не була популярною серед "просунутих" киян. Причина в розташуванні — Лівий берег, від метро треба йти пішки. Проте багато хто пам'ятає заклад. Ось деякі коментарі:

Чомусь цей ресторан у "просунутих" киян не був популярним

Тому що Лівий Берег, і далеко від метро

Пам'ятаємо

Зараз в колишній будівлі ресторану функціонує медичний центр, магазин електронних сигарет та рідин Vape Shop, ветлікарня та сауна. На стіні збереглася мозаїка, присвячена Олімпіаді-1980.

Мозаїка, присвячена Олімпіаді на стіні будівлі

Ресторан був на другому поверсі

Зараз там інші заклади

