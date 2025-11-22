Невимушена атмосфера та жива музика. Чому про ресторан "Олімпіада-80" у Києві знали не всі (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Кухня була смачна, а обслуговування швидким
У 1980 роках у Києві за адресою Дарницький бульвар, 5 функціонував ресторан "Олімпіада-80". Заклад був частиною великої підготовки Києва до Олімпійських ігор 1980 року.
"Телеграф" розповідає про ресторан "Олімпіада-80". Заклад було побудовано спеціально до Олімпіади, він розміщувався на другому поверсі будівлі. Через віддаленість від "прохідних місць" його знали не всі, але ті, хто знав — любили цей заклад.
Як згадують кияни, "Олімпіада-80" відрізнялася невимушеною атмосферою. Попри свою віддаленість, у ресторану були свої поціновувачі.
Там грала жива музика, що тоді було рідкістю для Києва. Страви були смачними, а молоді офіціантки спритно видавали їх відвідувачам.
Родзинкою закладу були фірмові розфарбовані алюмінієві медалі. На аверсі було розміщено малюнок центрального стадіону, а на іншому боці — олімпійський ведмедик та напис: "Бар Олімпіада — 80".
В мережі пишуть, що "Олімпіада-80" не була популярною серед "просунутих" киян. Причина в розташуванні — Лівий берег, від метро треба йти пішки. Проте багато хто пам'ятає заклад. Ось деякі коментарі:
- Чомусь цей ресторан у "просунутих" киян не був популярним
- Тому що Лівий Берег, і далеко від метро
- Пам'ятаємо
Зараз в колишній будівлі ресторану функціонує медичний центр, магазин електронних сигарет та рідин Vape Shop, ветлікарня та сауна. На стіні збереглася мозаїка, присвячена Олімпіаді-1980.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав культовий київський ресторан "Дубки" та чим там пригощали. Заклад славився оригінальним дизайном в стилі гуцульського житла, смачними та різноманітними стравами.