С Днем поваров и кулинаров: красочные картинки с профессиональным праздником

Поздравьте поваров с их праздником

Ежегодно в Украине и мире 20 октября отмечают Международный день поваров и кулинаров. В этот день принято поздравлять с праздником специалистов, которые создают на профессиональном уровне красивые и вкусные блюда.

Международный день поваров и кулинаров был введен относительно недавно — в 2004 году. Идея исходила от ассоциации, состоящей из кулинарных сообществ из разных стран. Тогда в нее входило около 8 миллионов поваров.

Повар является одной из самых древних профессий в мире еще с тех пор, как люди сумели добыть огонь. Эта профессия очень ценилась во времена Средневековья. Тогда повара работали при королях, получая хорошую плату. У состоятельных людей повара начинали работать еще давно, в том числе и в Украине.

Интересно, что между поваром и кулинаром есть определенная разница. Задача первого – приготовить блюда по проверенным рецептам. А вот второй — сочиняет новые блюда, которых раньше не существовало. Впрочем, оба занимаются тем, что кормят людей вкусной едой.

По случаю праздника "Телеграф" собрал красивые картинки с Международным днем поваров и кулинаров. Загружайте эти открытки и отправляйте их знакомым поварам и кулинарам.

Картинки с Днем повара и кулинара

