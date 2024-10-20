З Днем кухарів і кулінарів: барвисті картинки з професійним святом

Привітайте кухарів з їхнім святом

Щорічно в Україні та світі 20 жовтня відзначають Міжнародний день кухарів та кулінарів. Цього дня заведено вітати зі святом фахівців, які створюють на професійному рівні красиві та смачні страви.

Міжнародний день кухарів та кулінарів ввели відносно недавно — у 2004 році. Ідея надійшла від асоціації, яка складається з кулінарних спільнот з різних країн. Тоді до неї входило майже 8 мільйонів кухарів.

Кухар є однією з найдавніших професій у світі ще з того часу, як люди зуміли добути вогонь. Ця професія дуже цінувалась у часи Середньовіччя. Тоді кухарі працювали при королях, отримуючи хорошу платню. У заможних людей кухарі починали працювати ще здавна, зокрема й в Україні.

Цікаво, що між кухарем і кулінаром є певна різниця. Завдання першого — приготувати страви за перевіреними рецептами. А от другий — вигадує нові страви, яких раніше не існувало. Утім, обидва займаються тим, що годують людей смачною їжею.

З нагоди свята "Телеграф" зібрав красиві картинки з Міжнародним днем кухарів та кулінарів. Завантажуйте ці листівки та відправляйте їх знайомим кухарям і кулінарам.

Картинки з Днем кухаря і кулінара

Колаж "Телеграфу"

Колаж "Телеграфу"

Колаж "Телеграфу"

Колаж "Телеграфу"

Колаж "Телеграфу"

Колаж "Телеграфу"

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні відзначають День бабусі. Залишилось небагато часу до свята.