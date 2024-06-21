В Украину идет жара, но с сюрпризом: какой будет погода на выходных

Синоптики озвучили прогноз погоды на 22 и 23 июня

В ближайшие выходные в Украине будет жаркая погода, придет небольшое потепление, но вместе с тем .пройдут и дожди. Осадки ожидаются и в один и во второй день в разных частях страны.

Об этом сообщает на сайте "Укргидрометцентра". По прогнозам синоптиков, температура воздуха в некоторых областях будет достигать днем до +33 градусов.

Самым теплым днем станет воскресенье. Однако ночью температура воздуха на выходных может падать до +13 градусов.

В субботу, 22 июня, западные области накроют дожди. При этом температура воздуха будет держаться на уровне +31..+32 градусов. В восточной и северной частях столбики термометров поднимутся до +27 градусов. В центральной и южной частях будет до +30 градусов и без осадков.

23 июня в часть областей придет потепление — в центральной, южной и восточной областях температура воздуха будет подниматься до от +30 до +33 градусов. В западных и северных — до +27. Осадки в этот день ожидаются по всей территории Украины, кроме южных областей.

Напомним, ранее народный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", когда в Украину снова вернется жаркая погода.