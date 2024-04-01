Сорвались со скалы: под Винницей прогулка подростков к карьеру закончилась трагедией (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Спасатели призывают родителей следить за детьми
В Винницкой области двое подростков сорвались со скалы и упали в воду. Один из них вследствие этого погиб.
Как информирует пресс-служба ГСЧС, инцидент произошел неподалеку от села Марьяновка, что в Гайсинском районе. Двое несовершеннолетних парней упали с высоты около 10 метров на территории неработающего карьера.
Отмечается, что один из парней смог выкарабкаться из ловушки своими силами, в после этого его передали на осмотр бригаде скорой помощи.
Что касается его товарища, то 17-летний юноша погиб на месте из-за полученных травм. Его тело вытащили из воды спасатели и доставили его лодкой на берег.
"Спасатели напоминают родителям и педагогам, не забывайте проводить с детьми профилактические беседы по безопасности жизнедеятельности. Следите за досугом детей, ответственно отнестись к профилактике различных несчастных случаев", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 25 марта в Павлограде Днепропетровской области трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Ребенка забрали в больницу, однако спасти его не удалось.
В начале марта похожий инцидент был в Житомирской области. В Звягеле ребенок выпал из окна 9 этажа. От полученных травм пятилетний мальчик скончался на месте