Зірвалися зі скелі: під Вінницею прогулянка підлітків до кар’єру закінчилася трагедією (фото)

Рятувальники закликають батьків стежити за дітьми

На Вінниччині двоє підлітків зірвалися зі скелі та впали у воду. Один із них внаслідок цього загинув.

Як інформує пресслужба ДСНС, інцидент стався неподалік села Мар’янівка, що в Гайсинському районі. Двоє неповнолітніх парубків упали з висоти близько 10 метрів на території неробочого кар’єру.

Зазначається, що один з хлопців зміг вибратися з пастки своїми силами, після чого його передали на огляд бригаді швидкої допомоги.

Щодо його товариша, то 17-річний юнак загинув на місці через отримані травми. Його тіло витягли з води рятувальники та доставили його човном на берег.

"Рятувальники нагадують батькам та педагогам, не забувайте проводити з дітьми профілактичні бесіди з безпеки життєдіяльності. Слідкуйте за дозвіллям дітей, відповідально поставитися до профілактики різних нещасних випадків", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 25 березня у Павлограді Дніпропетровської області трирічний хлопчик випав із вікна четвертого поверху. Дитину забрали до лікарні, проте врятувати її не вдалося.

На початку березня схожий інцидент був у Житомирській області. У Звягелі дитина випала з вікна 9 поверху. Від отриманих травм п’ятирічний хлопчик помер на місці