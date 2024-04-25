В Сумах водитель сбил патрульного и протянул его несколько сотен метров (видео)

Правоохранитель попал в больницу

В Сумах мужчина совершил наезд на патрульного. Сейчас мужчину задержали правоохранители, он дает объяснения следователям.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумской области. Там отметили, во время составления административных материалов за нарушение правил дорожного движения, водитель внезапно начал движение, чтобы избежать административной ответственности, и совершил наезд на инспектора полиции.

Событие произошло в среду, 24 апреля, в областном центре на улице Ярослава Мудрого возле центрального рынка. Патрульные полицейские заметили транспортное средство GEELY, водитель которого нарушал одно из требований Правил дорожного движения.

После проверки его документов правоохранители начали составлять административные материалы. В этот момент 45-летний воитель, сев за руль и заведя двигатель, начал движение автомобиля. Инспекторы полиции предупредили его, что ему нужно оставаться на месте. Но правонарушитель не реагировал на замечания и начав движение, допустил наезд на одного из патрульных.

Протянув его несколько сотен метров, водитель резко свернул влево, таким образом сбросив правоохранителя с транспортного средства на землю. В результате последний получил телесные повреждения и был вынужден обратиться в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Далеко уехать горе-водитель не успел, ведь был остановлен сотрудниками полиции. Водителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи Сумского районного управления полиции при процессуальном руководстве прокуратуры уже сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области полицейские остановили для проверки автомобиль, в котором находились двое мужчин. Они открыли огонь по правоохранителям. В результате погиб 20-летний полицейский. Его напарник получил ранение.

Сами злоумышленники называют причиной нападения на полицейского тот факт, что они перевозили боевые гранаты, а он обнаружил их. В СБУ в это время проверяют причастность задержанных к деятельности диверсионно-разведывательных групп. 22 апреля суд направил подозреваемых Валерия и Виталия Василаку под стражу на два месяца без права внесения залога.