Врачи не смогли спасти: мужчина во время рыбалки заразился смертельной болезнью

Эта инфекция наиболее опасна в теплое время

В Украине мужчина во время рыбалки заразился смертельной болезнью и скончался. Инцидент произошел в Кировоградской области.

Об этом пишет "Кривой Рог Life". Отмечается, что мужчина из Кривого Рога заразился лептоспирозом во время ловли рыбы на Искровском водохранилище в июле.

Больного не удалось спасти, ведь он поздно обратился в больницу. Заметим, что лептоспироз может поражать не только внутренние органы, но и мозг. Это смертельная болезнь, которая лечится сложной комбинацией антибиотиков.

Однако, по данным инфекционистов, рыбак обратился в больницу поздно, поэтому медики не смогли его спасти. Эта опасная инфекция наиболее распространена в теплое время года, когда люди проводят больше времени у водоемов, ловят рыбу, косят траву и убирают в подвалах.

Основные симптомы лептоспироза:

повышенная температура тела;

воспаление склеры глаза и конъюнктивит;

желтушность кожи и слизистых (не всегда);

выраженные болевые ощущения в мышцах (особенно икроножных), усиливающиеся при надавливании;

мелкие пятнистые кровоизлияния на коже, которые при нажатии не исчезают.

Как уберечься от лептоспироза:

не купаться и не рыбачить в водоемах, с которыми могут контактировать инфицированные животные, например, у водопоя скота;

избегать контактов с больными животными: не трогать инфицированных животных и соблюдать меры безопасности, ухаживая за ними;

уничтожать грызунов дома и сделать невозможным контакт мышевидных с источниками водоснабжения;

термически обрабатывать все продукты животного происхождения.

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