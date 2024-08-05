Врачи не смогли спасти: мужчина во время рыбалки заразился смертельной болезнью
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Эта инфекция наиболее опасна в теплое время
В Украине мужчина во время рыбалки заразился смертельной болезнью и скончался. Инцидент произошел в Кировоградской области.
Об этом пишет "Кривой Рог Life". Отмечается, что мужчина из Кривого Рога заразился лептоспирозом во время ловли рыбы на Искровском водохранилище в июле.
Больного не удалось спасти, ведь он поздно обратился в больницу. Заметим, что лептоспироз может поражать не только внутренние органы, но и мозг. Это смертельная болезнь, которая лечится сложной комбинацией антибиотиков.
Однако, по данным инфекционистов, рыбак обратился в больницу поздно, поэтому медики не смогли его спасти. Эта опасная инфекция наиболее распространена в теплое время года, когда люди проводят больше времени у водоемов, ловят рыбу, косят траву и убирают в подвалах.
Основные симптомы лептоспироза:
- повышенная температура тела;
- воспаление склеры глаза и конъюнктивит;
- желтушность кожи и слизистых (не всегда);
- выраженные болевые ощущения в мышцах (особенно икроножных), усиливающиеся при надавливании;
- мелкие пятнистые кровоизлияния на коже, которые при нажатии не исчезают.
Как уберечься от лептоспироза:
- не купаться и не рыбачить в водоемах, с которыми могут контактировать инфицированные животные, например, у водопоя скота;
- избегать контактов с больными животными: не трогать инфицированных животных и соблюдать меры безопасности, ухаживая за ними;
- уничтожать грызунов дома и сделать невозможным контакт мышевидных с источниками водоснабжения;
- термически обрабатывать все продукты животного происхождения.
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