Лікарі не змогли врятувати: чоловік під час рибалки заразився смертельною хворобою
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Ця інфекція найбільш небезпечна у теплу пору
В Україні чоловік під час рибалки заразився смертельною хворобою та помер. Інцидент стався в Кіровоградській області.
Про це пише "Кривий Ріг Life". Зазначається, що чоловік з Кривого Рогу заразився лептоспірозом під час ловлі риби на Іскрівському водосховищі у липні.
Хворого не вдалось врятувати, адже він пізно звернувся до лікарні. Зауважимо, що лептоспіроз може вражати не тільки внутрішні органи, а й мозок. Це смертельна хвороба, яка лікується складною комбінацією антибіотиків.
Проте, за даними інфекціоністів, рибалка звернувся до лікарні пізно, тому медики не змогли його врятувати. Ця небезпечна інфекція найбільш поширена у теплу пору року, коли люди проводять більше часу біля водойм, ловлять рибу, косять траву та прибирають у підвалах.
Основні симптоми лептоспірозу:
- підвищена температура тіла;
- запалення склери ока та кон'юнктивіт;
- жовтушність шкіри та слизових (не завжди);
- виражені больові відчуття в м'язах (особливо, литкових), що посилюються при натисканні;
- дрібні плямисті крововиливи на шкірі, які під час натискання не зникають.
Як уберегтись від лептоспірозу:
- не купатися і не рибалити у водоймах, з якими можуть контактувати інфіковані тварини, наприклад, біля водопою худоби;
- уникати контактів із хворими тваринами: не торкатися інфікованих тварин і дотримуватись заходів безпеки, доглядаючи за ними;
- знищувати гризунів вдома та унеможливити контакт мишоподібних з джерелами водопостачання;
- термічно обробляти усі продукти тваринного походження.
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