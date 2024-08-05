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Лікарі не змогли врятувати: чоловік під час рибалки заразився смертельною хворобою

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
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Рибалка Новина оновлена 05 серпня 2024, 15:09
Рибалка. Фото Колаж "Телеграфу"

Ця інфекція найбільш небезпечна у теплу пору

В Україні чоловік під час рибалки заразився смертельною хворобою та помер. Інцидент стався в Кіровоградській області.

Про це пише "Кривий Ріг Life". Зазначається, що чоловік з Кривого Рогу заразився лептоспірозом під час ловлі риби на Іскрівському водосховищі у липні.

Хворого не вдалось врятувати, адже він пізно звернувся до лікарні. Зауважимо, що лептоспіроз може вражати не тільки внутрішні органи, а й мозок. Це смертельна хвороба, яка лікується складною комбінацією антибіотиків.

Проте, за даними інфекціоністів, рибалка звернувся до лікарні пізно, тому медики не змогли його врятувати. Ця небезпечна інфекція найбільш поширена у теплу пору року, коли люди проводять більше часу біля водойм, ловлять рибу, косять траву та прибирають у підвалах.

Основні симптоми лептоспірозу:

  • підвищена температура тіла;
  • запалення склери ока та кон'юнктивіт;
  • жовтушність шкіри та слизових (не завжди);
  • виражені больові відчуття в м'язах (особливо, литкових), що посилюються при натисканні;
  • дрібні плямисті крововиливи на шкірі, які під час натискання не зникають.

Як уберегтись від лептоспірозу:

  • не купатися і не рибалити у водоймах, з якими можуть контактувати інфіковані тварини, наприклад, біля водопою худоби;
  • уникати контактів із хворими тваринами: не торкатися інфікованих тварин і дотримуватись заходів безпеки, доглядаючи за ними;
  • знищувати гризунів вдома та унеможливити контакт мишоподібних з джерелами водопостачання;
  • термічно обробляти усі продукти тваринного походження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у світі стрімко поширюється новий вірус, а ліків немає. Вже є загиблі.

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Теги:
#Кривий Ріг #Лептоспіроз #Захворів #Рибалка