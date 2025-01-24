Военный находился в части навеселе - его раскусили, а дело направили в суд

Фигурант дела на заседание не явился

Суд Белопольского района Сумской области рассмотрел дело солдата, который находился на территории воинской части с признаками алкогольного опьянения. Этот факт подтвердил результат медицинского осмотра.

В суд фигурант дела не явился, но свою вину признал. Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, военнослужащий солдат в условиях особого периода был обнаружен на территории временного базирования подразделения воинской части при исполнении служебных обязанностей с признаками алкогольного опьянения.

Такими действиями он нарушил сразу несколько статей Устава внутренней службы ВСУ и Дисциплинарного устава ВСУ.

В судебное заседание фигурант не явился, хотя надлежащим образом уведомлен о времени и месте рассмотрения дела. Он подал заявление о рассмотрении дела без его участия и свою вину признал.

В ходе судебного разбирательства военнослужащего признали виновным в совершении административного правонарушения и присудили ему штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен.

Также он должен заплатить в пользу государства 605 гривен судебного сбора. Штраф должен быть уплачен не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления.

Напомним, столичный суд вынес приговор участнику боевых действий, который проник в дом к знакомому и совершил кражу. Мужчина таким странным образом решил вернуть долг.

Уже на следующий день к мужчине пришли полицейские, которые обнаружили все украденное дома у его знакомого. Он признался в содеянном и заявил, что не собирался продавать вещи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что суд в Черниговской области признал виновным гражданина Украины в уклонении от призыва на военную службу. При этом ранее мужчина был признан "ограниченно годным".