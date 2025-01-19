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Во Львове нашли марсианские кратеры (видео)

Автор
Елена Руденко
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Дороги во Львове поразили водителя
Дороги во Львове поразили водителя. Фото Колаж "Телеграфа"

Проезжая часть требует ремонта

В то время как в Черновицкой области на ремонт менее 10 километров дороги хотят потратить почти 274 миллиона гривен, во Львове у базара "Галицкий перекресток" дорога напоминает марсианскую поверхность. Дорожное полотно покрыто "кратерами".

Видео проезжей части опубликовал Telegram-канал "Типовой Львов". На кадрах можно увидеть многочисленные ямы на дороге, заполненные водой.

"Когда никогда не видели Марс, поезжайте на базар "Галицкий перекресток" — там куча кратеров. Дорога просто — сплошная линия препятствий", — говорится в подписи к видео.

И действительно, там множество ям и выбоин. Водители пытаются объехать их, что является очень сложной задачей, а на некоторых участках просто невозможно.

Поверхность настолько неровная, а ямы настолько большие и глубокие, что действительно напоминают поверхность Марса. Кратеры, фото которых можно найти в сети, делают ее неровной.

Марсианский кратер "Коперник"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Хмельницкой области на содержание дорог государственного значения выделят около 439 миллионов гривен. Согласно договору, средства будут направлены на обслуживание 561,9 километра автодорог.

Также дороги хотят ремонтировать и в прифронтовом Краматорске Донецкой области. Ожидаемая стоимость работ составляет 112,5 миллиона гривен. А это почти 7 млн. грн за километр.

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#Львовская область #Дороги #Відео