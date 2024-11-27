Перемирие между Израилем и Ливаном может разжечь еще большую войну в другой точке, — СМИ

Израиль постоянно заявляет о своих правах на эту территорию.

Недавнее перемирие в Ливане вместо облегчения ситуации может создать дополнительные препятствия для установления мира в секторе Газа. Причины кроются в сложной внутриполитической динамике Израиля.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Израиля находится под мощным давлением со стороны праворадикальных членов коалиции. Например, министр финансов Бецалель Смотрич откровенно заявляет о планах оккупации Сектора Газа и сокращении палестинского населения. Об этом пишет издание The Guardian.

Достижение компромисса в Ливане фактически сузило маневренность Нетаньяху. Правая часть его коалиции ожидает "полную победу" в Газе, поэтому любые уступки могут привести к распаду правительственной коалиции.

ХАМАС демонстрирует готовность к соглашению на ранее согласованных условиях: выход израильских войск, возвращение перемещенных лиц и обмен пленными. Израильское правительство стремится к полной победе в Газе.

Дополнительным вызовом является возвращение Дональда Трампа к власти. Он требует завершения конфликта к своей инаугурации 20 января. Это ставит Нетаньяху перед сложным выбором между влиятельным зарубежным партнером и партнерами внутри страны.

По данным источников, в результате боевых действий в Газе погибли более 44 000 человек. Израильская авиация продолжает наносить удары по населенным пунктам, что затрудняет мирный процесс.

Где расположены Израиль, сектор Газа и Ливан.

Ранее "Телеграф" также писал, что Израиль нанес удар по Ливану после разговоров о прекращении огня. Несмотря на дипломатический прорыв, военные действия разгорелись.