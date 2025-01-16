Остались без "помощи": в российском Выборге сгорел склад со снаряжением для российских солдат (видео)

По подозрению в поджоге задержаны 48-летний житель Выборга и 15-летний школьник

В российском городе Выборг дотла сгорел склад, на котором местные "волонтеры" из фонда "Выборгский рубеж" хранили помощь для российских оккупантов, воюющих в Украине. На складе находилось разное имущество на общую сумму в 1,7 млн рублей, все сгорело полностью.

Об этом сообщили местные СМИ. Отмечается, что пожар произошел еще 9 января, официальная версия инцидента – поджог. На складе находилось большое количество имущества – в том числе строительные материалы для блиндажей, бронекомплекты, тактические наушники, одежду и другое снаряжение.

Российские СМИ отмечают, что местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 205 так называемого "Уголовного кодекса" РФ – "теракт". По подозрению в поджоге задержаны 48-летний житель Выборга и 15-летний школьник. Подросток снимал видео пожара, за это ему обещали пять тысяч рублей. Поджог совершил мужчина, его мотивы пока не выяснены.

Напомним, что 15 января в Воронежской области России раздались взрывы. По предварительным данным, под ударом оказалась нефтебаза в населенном пункте Лиски. А в ночь на 14 января ВСУ нанесли массовый удар по российским военным объектам, расположенным в глубине РФ. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что поздно вечером 13 января в ряде областей России раздались сильные взрывы. Они также были зафиксированы во временно оккупированном Крыму. Громко было в Брянской, Калужской, Курской, Орловской областях.