Украина отправит пожарных в США: мнение сети разделилось

Ущерб от пожаров в США уже пошел на десятки миллиардов долларов

Украина отправит группу спасателей в США, которые страдают от масштабных лесных пожаров. Речь идет о группе в 150 пожарных.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении. Его слова приводит пресс-служба Офиса президента.

"Поручил сегодня министру внутренних дел Украины и нашим дипломатам подготовить возможность участия наших спасателей в борьбе с пожарами в Калифорнии. Там очень тяжелая ситуация, и украинцы могут помочь американцам защитить жизнь", — сказал он.

По его словам, Киев предложил помощь Вашингтону и готов направить на помощь 150 спасателей.

В соцсетях это намерение было воспринято очень неоднозначно и столкнулось с волной критики.

Хотя нашлись и те, кто отнесся к этому жесту с пониманием.

Стоит отметить, что Украина активно помогала дружественным странам с ликвидацией последствий чрезвычайных происшествий. Например, в 2023 году они отправлялись в Турцию, которая пережила разрушительное землетрясение в феврале 2023 года, а также в Словению, столкнувшейся с оползнями после проливных дождей в октябре 2023 года.

Кроме того, Украина предлагала помощь ряду центральноевропейских стран после масштабных наводнений в сентябре 2024 года.

Как сообщалось ранее, критики Украины в США на фоне пожаров в Калифорнии недавно нашли информацию о том, что штат передал нашей стране некое пожарное оборудование в 2022 году. К ее распространению присоединился даже Дональд Трамп-младший и миллиардер Илон Маск.