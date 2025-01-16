Залишилися без "допомоги": у російському Виборгу згорів склад зі спорядженням для російських солдатів (відео)

За підозрою у підпалі затримано 48-річного мешканця Виборга та 15-річного школяра

В російському місті Виборг вщент згорів склад, на якому місцеві "волонтери" з фонду "Виборзький рубіж" зберігали допомогу для російських окупантів, що воюють в Україні. На складі перебувало різне майно на загальну суму в 1,7 млн рублів, усе згоріло повністю.

Про це повідомили місцеві ЗМІ. Зазначається, що пожежа сталася ще 9 січня, офіційна версія інциденту – підпал. На складі знаходилася велика кількість майна – в тому числі будівельні матеріали для бліндажів, бронекомплекти, тактичні навушники, одяг та інше спорядження.

Російські ЗМІ зазначають, що місцеві правоохоронні органи порушили кримінальну справу за ст. 205 так званого "Кримінального кодексу" РФ – "теракт". За підозрою у підпалі затримано 48-річного мешканця Виборга та 15-річного школяра. Підліток знімав відео пожежі, за це йому обіцяли п'ять тисяч рублів. Підпал скоїв чоловік, його мотиви поки що не з'ясовано.

Нагадаємо, що 15 січня у Воронезькій області Росії пролунали вибухи. За попередніми даними, під ударом опинилася нафтобаза у населеному пункті Лиски. А у ніч на 14 січня ЗСУ здійснили масовий удар по російських військових об’єктах, розташованих у глибині РФ. Під удар потрапили цілі у Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що пізно ввечері 13 січня у ряді областей Росії пролунали сильні вибухи. Вони також були зафіксовані у тимчасово окупованому Криму. Гучно було у Брянській, Калузькій, Курській, Орлівській областях.