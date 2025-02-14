США могут отправить военных в Украину: у Трампа назвали условия

Это несколько отличается от предыдущих заявлений команды новоизбранного президента США Трампа

В Трампе пригрозили Путину санкциями и военными действиями за отказ от мирного соглашения с Украиной. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил о готовности применить жесткие меры против Москвы и даже отправить войска в Украину, если Владимир Путин откажется заключить мирное соглашение, гарантирующее независимость Украины.

Об этом Вэнс сообщил в интервью The Wall Street Journal. По словам вице-президента, Вашингтон готов использовать как экономические, так и военные рычаги влияния на Россию. В частности, не исключается возможность отправки американских войск на Украину, если Москва не проявит добросовестность в переговорах.

Заявление прозвучало вскоре после того, как президент Дональд Трамп объявил о начале мирных переговоров с Путиным по поводу завершения войны в Украине. Вэнс подчеркнул, что любое соглашение должно гарантировать суверенную независимость Украины.

В то же время, позиция Венса существенно отличается от заявления министра обороны США Пита Хегсета, который днем ранее исключил возможность отправки американских войск в Украину. Хегсет также предположил, что границы Украины вряд ли вернутся в состояние 2014 года.

Ранее также "Телеграф" писал, на какие гарантии безопасности все еще может надеяться Украина и почему Трамп столкнул нас на Европу. Мир без гарантий безопасности — вполне возможный сценарий.