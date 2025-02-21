Еще одна кандидатура от Трампа прошла Сенат: в США назначен новый директор ФБР

Патель получил минимальное преимущество в один голос, необходимое для утверждения, что отражает недоверие к нему

Сенат США 20 февраля 51 голосом против 49 утвердил на должность директора Федерального бюро расследований кандидатуру союзника президента Дональда Трампа, Кэша Пателя. Патель известен скандалами, периодически вспыхивающими вокруг его личности, а также критическими высказываниями в адрес ФБР и намерениями внести радикальные изменения в его деятельность.

Об этом сообщает NBC News. Отмечается, что Пателю удалось получить подтверждение с очень небольшим преимуществом и только потому, что сенатор Митч Макконнелл в последний момент изменил мнение и поддержал его кандидатуру.

При этом два других сенатора от республиканцев, Лиза Мерковски и Сьюзан Коллинз, категорически выступили против кандидатуры Пателя, как и все демократы. Таким образом, Патель получил минимальное преимущество в один голос, необходимое для утверждения, что отражает недоверие к нему.

Патель уже работал в администрации Трампа и имеет амбиции реформировать ФБР. Однако его кандидатура вызвала резонанс из-за публичных заявлений, которые он делал ранее (конспирологические теории, угрозы в адрес СМИ и представителей демократов), и из-за слишком тесной связи с новым президентом США. Правда, во время слушаний Патель вынужден был отказаться от ряда заявлений: так, он сказал, что больше не поддерживает президентские помилования участников беспорядков 6 января и отказывается от утверждений о фальсификации президентских выборов 2020 года, хотя раньше говорил прямо противоположное.

Кроме того, в назначении Пателя усматривается конфликт интересов. Патель известен как лояльный Трампу человек, в то же время его назначение на должность директора ФБР пришлось на период политического и правового кризиса, что может изменить дальнейший ход расследований относительно самого Трампа и других вопросов национальной безопасности, которыми занимается Бюро.

Ранее "Телеграф" писал, что Сенат США проголосовал за назначение Тулси Габбард на должность директора Национальной разведки. Она станет главой разведывательного сообщества страны и будет отвечать за координацию работы 18 агентств, поставляющих информацию для принятия решений в сфере национальной безопасности.