Ще одна кандидатура від Трампа пройшла Сенат: в США призначили нового директора ФБР

Патель отримав мінімальну перевагу в один голос, необхідну для затвердження, що відображає недовіру до нього

Сенат США 20 лютого 51 голосом проти 49 затвердив на посаду директора Федерального бюро розслідувань кандидатуру союзника президента Дональда Трампа, Кеша Пателя. Патель відомий скандалами, які періодично спалахували навколо його особи, а також критичними висловлюваннями на адресу ФБР та намірами внести радикальні зміни у його діяльність.

Про це повідомляє NBC News. Зазначається, що Пателю вдалося отримати підтвердження з дуже невеликою перевагою та лише завдяки тому, що сенатор Мітч Макконнелл в останній момент змінив думку та підтримав його кандидатуру.

При цьому двоє інших сенаторів від республіканців, Ліза Мерковскі та Сьюзан Коллінз, категорично виступили проти кандидатури Пателя, як і усі демократи. Таким чином, Патель отримав мінімальну перевагу в один голос, необхідну для затвердження, що відображає недовіру до нього.

Патель вже працював в адміністрації Трампа та має амбіції реформувати ФБР. Проте його кандидатура викликала резонанс через публічні заяви, які він робив раніше (конспірологічні теорії, погрози на адресу ЗМІ та представників демократів), та через занадто тісний зв'язок з новим президентом США. Щоправда, під час слухань Патель змушений був відмовитися від низки заяв: так, він сказав, що більше не підтримує президентські помилування учасників заворушень 6 січня і відмовляється від тверджень про фальсифікацію президентських виборів 2020 року, хоча раніше говорив прямо протилежне.

Окрім того, у призначенні Пателя вбачається конфлікт інтересів. Патель відомий, як лояльна Трампу людина, водночас його призначення на посаду директора ФБР прийшлося на період політичної та правової кризи, що може змінити подальший хід розслідувань щодо самого Трампа та інших питань національної безпеки, якими займається Бюро.

Раніше "Телеграф" писав, що Сенат США проголосував за призначення Тулсі Габбард на посаду директора Національної розвідки. Вона стане головою розвідувальної спільноти країни та відповідатиме за координацію роботи 18 агентств, що постачають інформацію для ухвалення рішень у сфері національної безпеки.