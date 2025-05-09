Новый Папа Римский назвал гол Довбика "первым чудом Франциска" (видео)

Папа Римский болеет за клуб, где выступает украинец

Новоизбранный Папа Римский Лев XIV (Роберт Прево) является болельщиком футбольного клуба "Рома" (Рим, Италия). За этот клуб выступает форвард сборной Украины Артем Довбик, который накануне отличился победным голом в ворота "Фиорентины" (1:0) в Серии А.

Об этом в интервью итальянским СМИ рассказал отец Джузеппе Пагано. Он отметил, что накануне обсуждал этот футбольный матч с Робертом и тот в шутку назвал победу римлян "первым чудом Папы Франциска после смерти".

"Он любит спорт. Он большой фанат "Ромы". Я разговаривал с ним после матча "Рома" — "Фиорентина". Он в шутку сказал мне: "Победа "Ромы" — это первое чудо Франциска после его смерти", — рассказал Пагано.

Довбик принес победу "Роме" в матче с "Фиорентиной":

Напомним, 8 мая после конклава кардиналов, собранного для выбора преемника Святого Престола после смерти Папы Франциска, католический мир получил нового духовного лидера — кардинала из США Роберт Прево, который принял папское имя Лев XIV. На фоне этого в сети уже появился ряд мемов, посвященных этому событию.