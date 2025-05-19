Макрон возродит ужасную традицию заокеанских тюрем: "ад" для преступников построят прямо посреди джунглей

Франция строит новую тюрьму в джунглях для наркобаронов и террористов

Франция выстроит тюрьму строгого режима в джунглях Амазонки. Тюрьма появится во Французской Гвиане – заморской территории страны. В нем будут содержать наркоторговцев и террористов.

Строительство обойдется в 400 миллионов евро, а открытие запланировано на 2028 год. Об этом сообщает BBC.

По словам министра юстиции Франции Жеральда Дарманена, новая тюрьма будет бороться с организованной преступностью на всех уровнях наркоторговли. У учреждения будет "чрезвычайно строгий режим содержания" для самых опасных преступников.

Тюрьму построят в отдаленном месте в северо-западном регионе Сен-Лоран-дю-Марони. Она сможет принять до 500 заключенных, для самых опасных предусмотрено отдельное крыло, пишет издание.

Главная цель такого расположения – отрезать преступников от их сетей. "Наркобароны больше не смогут контактировать со своими преступными группировками", – объяснил Дарманен в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Решение о строительстве новой тюрьмы было принято после ряда насильственных нападений на тюрьмы во Франции. В частности, преступники поджигали автомобили у тюрем, а тюрьму Ла-Фарлед в Тулоне обстреляли.

По словам издания, французские власти уже давно пытаются решить проблему с мобильными телефонами в тюрьмах. Десятки тысяч таких устройств нелегально попадают к осужденным, что позволяет им управлять преступными схемами из-за решетки.

Сен-Лоран-дю-Марони выбрали неспроста – это "стратегический перекресток" для наркокурьеров из Бразилии и Суринама. Исторически это место известно как порт, через который осужденных отправляли в печально известную каторжную колонию "Остров Дьявола", действовавшую с 1852 по 1954 год.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как выглядит жуткая тюрьма строгого режима в Киеве, где расстреливали людей и как ее найти. Об этом месте знают только единицы.