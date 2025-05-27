Во Львове нашли свою "Ниагару": вода залила почти целую улицу (курьезное видео)

Течет аж по лестнице

Во Львове на одной из улиц прорвало водопровод. Поток воды настолько сильный, что его уже шутя назвали "Ниагарский водопад".

Об этом сообщают местные паблики, публикуя соответствующее видео. Когда именно произошел инцидент, неизвестно, однако ролик в сети появился 26 мая.

"Ниагарский водопад возле лицея "Львовский". Аж по ступенькам хлюпает. Это тоже гидравлические испытания?" – говорится в сообщении.

На видео видно, что вода льется буквально с дороги и течет по тротуару вплоть до ступенек. Стекая с них, порыв образует немалые лужи. К тому же струя воды приличная, хоть и без большого давления, ведь так называемого фонтана нет. Доподлинно неизвестно, какую именно трубу прорвало, но существует вероятность того, что это канализация.

В сети упоминали гидравлические испытания, которые начались 28 апреля и закончились 5 мая. Во время их проведения трубы подвергают действию разного давления, что помогает выявить проблемные места. Вероятнее всего, пользователи намекали, что этот порыв образовался именно во время одного из испытаний, однако по официальным данным их не проводили.

Напомним, что недавно в Киеве прорвало трубу. Образовался огромный фонтан выше некоторых многоэтажек.

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