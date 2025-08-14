"Трамп - президент мира". Лидеру США светит "нобелевка": руандийцы и армяне - за

Шансы Трампа получить Нобелевскую премию называют высокими

Белый дом официально сообщил, что кандидатура президента США Дональда Трампа выдвинута на соискание Нобелевской премии мира. В заявлении администрации говорится, что Трамп является "президентом мира".

Инициативу поддержали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, президент Габона Брис Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире.

"Телеграф" выяснил, почему вышеназванные политики и правительства решили номинировать именно американского президента, а также обратился к политологу Алексею Якубину, чтобы узнать, каковы шансы Дональда Трампа стать ещё одним главой США, имеющим эту премию.

Армения и Азербайджан

Алиев и Пашинян выступили с идеей номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после подписания в Белом доме мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Лидеры заявили об этом прямо во время церемонии, назвав подписание "историческим событием" после более чем тридцати лет конфликта.

Алиев подчеркнул, что они с Пашиняном могут совместно обратиться в Нобелевский комитет, ведь с точки зрения стран, которые воевали десятилетиями, это достижение имеет особое значение.

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном

Мирное соглашение, заключённое 8 августа, предусматривает нормализацию отношений, открытие коридора между Азербайджаном и его эксклавом — Республикой Нахичевань, а также предоставление США права обустроить маршрут под названием "Путь Трампа для международного мира и процветания".

Камбоджа

Камбоджийский премьер Хун Манет 7 августа официально направил в Нобелевский комитет письмо с предложением наградить Дональда Трампа премией мира. В документе он поблагодарил президента США за "исторический вклад в укрепление глобального мира" и отметил его "выдающуюся мудрость в государственном управлении".

Хун Манет подчеркнул, что Трамп продемонстрировал преданность мирному урегулированию конфликтов и предотвращению войн благодаря "дальновидной и новаторской дипломатии". Отдельно он поблагодарил за посредничество в урегулировании пограничного конфликта между Камбоджей и Таиландом.

Премьер-министр Камбоджи. Фото: Cindy Liu/Reuters

Перемирие между двумя странами было достигнуто 28 июля после пяти дней боевых действий. По словам камбоджийского премьера, этому способствовали угрозы Трампа ввести торговые ограничения против обеих сторон в случае отказа от мирного соглашения.

Израиль

7 июля 2025 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, аргументируя это его значительным вкладом в укрепление мира на Ближнем Востоке.

Нетаньяху подчеркнул, что ключевым основанием для номинации стало посредничество Трампа в достижении прекращения огня между Израилем и Ираном 24 июня 2025 года, после 12-дневного конфликта, который включал авиаудары по иранским ядерным объектам.

Трамп и Нетаньяху. Фото: AP Photo / Evan Vucci

Передавая Трампу письмо в Нобелевский комитет, израильский премьер назвал его лидером, который демонстрирует "непоколебимую преданность миру, безопасности и стабильности" и достигает "ощутимых прорывов за короткое время". Он подчеркнул, что Трамп "укрепляет мир в одной стране за другой" и делает шаги, которые редко удавалось реализовать другим мировым лидерам.

Пакистан

Правительство Пакистана выдвинуло Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года, объяснив это его решающей ролью в снижении напряжённости между Исламабадом и Нью-Дели в мае 2025-го. Пакистанское правительство подчеркнуло, что президент США осуществил посредничество, которое позволило достичь прекращения огня после четырёх дней интенсивных трансграничных обстрелов, вызванных терактом в Пахалгаме, штат Джамму и Кашмир, где погибли 26 человек.

Руанда

Руанда поддержала выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, отметив его ключевую роль в достижении мирного соглашения между Руандой и Демократической Республикой Конго, подписанного 27 июня 2025 года в Вашингтоне. Министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе заявил в комментарии изданию Breitbart News, что "любой, включая президента Трампа, кто значительно поможет завершить этот конфликт, заслуживает Нобелевскую премию мира".

Соглашение, достигнутое при посредничестве США, Катара и Африканского Союза, предусматривает прекращение боевых действий в восточной части ДРК, вывод руандийских войск, разоружение повстанческих группировок, в частности M23, и содействие возвращению внутренне перемещённых лиц.

Этот конфликт, продолжающийся десятилетиями, унёс более шести миллионов жизней, и, по словам руандийской стороны, именно Трамп вместе с госсекретарём США Марко Рубио стал ключевым игроком в достижении прорыва. Кигали рассматривает это соглашение как весомый шаг к стабильности в регионе, что и стало основанием для поддержки его номинации.

Марко Рубио и Оливье Ндухунгирехе

С кем американский президент будет соревноваться за получение премии

Норвежский Нобелевский комитет не разглашает официальный список номинантов на премию мира 2026 года — эти данные остаются засекреченными в течение 50 лет после завершения отбора. Поэтому точные конкуренты Дональда Трампа неизвестны.

Для ориентира стоит вспомнить лауреатов последних лет. В 2024 году награду получила японская организация Nihon Hidankyo, объединяющая тех, кто пережил бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В Нобелевском комитете тогда отметили её "усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия". В 2023 году премию вручили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади за борьбу за права женщин в Иране, а в 2022 году — белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому, российской правозащитной организации "Мемориал" и украинскому Центру гражданских свобод за противодействие авторитаризму.

Нобелевская премия мира за 2025 год будет объявлена в пятницу, 10 октября 2025 года, в 11:00 по центральноевропейскому времени.

Есть ли у Трампа шансы получить эту премию

Политолог Алексей Якубин в комментарии "Телеграфу" отметил, что шансы Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира 2026 года можно считать довольно высокими. Он напомнил, что окончательный выбор Нобелевский комитет делает по ряду критериев. По мнению Якубина, одним из ключевых факторов, которые могут повысить шансы Трампа, станет достижение прекращения огня в российско-украинской войне.

"Не просто так Белый дом и другие политики постоянно пытаются продвигать тезис, что Трамп завершил определённые войны и конфликты. По крайней мере, приостановка российско-украинской войны или достижение перемирия будет очень весомым аргументом для Нобелевского комитета", — сказал Якубин.

Алексей Якубин / Facebook

В то же время эксперт заметил, что против Трампа может играть его противоречивая репутация, ведь он неоднократно делал контроверсийные заявления и поступки. Однако, по словам политолога, история премии знает примеры, когда её получали политики со сложной репутацией — в частности Генри Киссинджер, который был отмечен за урегулирование войны во Вьетнаме.

"Если Трампу удастся продвинуться в урегулировании войны между Россией и Украиной, его шансы очень возрастают. Если же нет — они всё равно есть, ведь его кандидатуру уже выдвинули. Мне кажется, он сейчас активно пытается использовать тему возможного завершения войны как аргумент для получения премии. Тем более, что он сравнивает себя с американскими президентами, которые её получали, например, Джимми Картером и Бараком Обамой", — подчеркнул Якубин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами действительно заявил о готовности Вашингтона участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности.