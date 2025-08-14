"Трамп – президент миру". Лідеру США світить "нобелівка": руандійці та вірмени — за

Шанси Трампа здобути Нобелівську премію називають високими

Білий дім офіційно повідомив, що кандидатуру президента США Дональда Трампа висунуто на здобуття Нобелівської премії миру. У заяві адміністрації йдеться, що Трамп є "президентом миру".

Ініціативу підтримали прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем’єр-міністр Камбоджі Хун Манет, президент Габону Бріс Олігі Нгема, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, уряд Пакистану та міністр закордонних справ Руанди Олів’є Ндухунгіре.

"Телеграф" з’ясував, чому вищеназвані політики та уряди вирішив номінувати саме американського президента, а також звернувся до політолога Олексія Якубіна, аби дізнатися, якими насправді є шанси Дональда Трампа стати ще одним очільником США, що має цю премію.

Вірменія та Азербайджан

Алієв та Пашинян виступили з ідеєю номінувати Дональда Трампа на Нобелівську премію миру після підписання у Білому домі мирного договору між Азербайджаном та Вірменією. Лідери заявили про це прямо під час церемонії, назвавши підписання "історичною подією" після більш як тридцяти років конфлікту.

Алієв наголосив, що вони з Пашиняном можуть спільно звернутися до Нобелівського комітету, адже з погляду країн, які воювали десятиліттями, це досягнення має особливе значення.

Мирний договір між Вірменією та Азербайджаном

Мирна угода, укладена 8 серпня, передбачає нормалізацію відносин, відкриття коридору між Азербайджаном та його ексклавом – Республікою Нахічевань, а також надання США права облаштувати маршрут під назвою "Шлях Трампа для міжнародного миру та процвітання".

Камбоджа

Камбоджійський прем’єр Хун Манет 7 серпня офіційно надіслав до Нобелівського комітету листа з пропозицією нагородити Дональда Трампа премією миру. У документі він подякував президенту США за "історичний внесок у зміцнення глобального світу" і відзначив його "видатну мудрість у державному управлінні".

Хун Манет підкреслив, що Трамп продемонстрував відданість мирному врегулюванню конфліктів та запобіганню війнам завдяки "дальновидній та новаторській дипломатії". Окремо він подякував за посередництво у врегулюванні прикордонного конфлікту між Камбоджею та Таїландом.

Перемир’я між двома країнами було досягнуто 28 липня після п’яти днів бойових дій. За словами камбоджійського прем’єра, цьому сприяли погрози Трампа запровадити торговельні обмеження проти обох сторін у разі відмови від мирної угоди.

Ізраїль

7 липня 2025 року прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху офіційно висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, аргументуючи це його значним внеском у зміцнення миру на Близькому Сході.

Нетаньяху підкреслив, що ключовою підставою для номінації стало посередництво Трампа у досягненні припинення вогню між Ізраїлем та Іраном 24 червня 2025 року після 12-денного конфлікту, який включав авіаудари по іранських ядерних об’єктах.

Передаючи Трампу листа до Нобелівського комітету, ізраїльський прем’єр назвав його лідером, який демонструє "непохитну відданість миру, безпеці та стабільності" і досягає "відчутних проривів за короткий час". Він наголосив, що Трамп "зміцнює мир в одній країні за іншою" і робить кроки, які рідко вдавалося реалізувати іншим світовим лідерам.

Пакистан

Уряд Пакистану висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року, пояснивши це його вирішальною роллю у зниженні напруженості між Ісламабадом та Нью-Делі у травні 2025-го. Пакистанський уряд підкреслив, що президент США здійснив посередництво, яке дозволило досягти припинення вогню після чотирьох днів інтенсивних транскордонних обстрілів, викликаних терактом у Пахалгамі, штат Джамму та Кашмір, де загинули 26 людей.

Руанда

Руанда підтримала висування Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, наголосивши на його ключовій ролі у досягненні мирної угоди між Руандою та Демократичною Республікою Конго, підписаної 27 червня 2025 року у Вашингтоні. Міністр закордонних справ Руанди Олів’є Ндухунгірехе заявив у коментарі виданню Breitbart News, що "будь-який, включаючи президента Трампа, хто значно допоможе завершити цей конфлікт, заслуговує на Нобелівську премію миру".

Угода, досягнута за посередництва США, Катару та Африканського Союзу, передбачає припинення бойових дій у східній частині ДРК, виведення руандійських військ, роззброєння повстанських угруповань, зокрема M23, та сприяння поверненню внутрішньо переміщених осіб.

Цей конфлікт, що триває десятиліттями, забрав понад шість мільйонів життів, і, за словами руандійської сторони, саме Трамп разом із держсекретарем США Марко Рубіо став ключовим гравцем у досягненні прориву. Кігалі розглядає цю угоду як вагомий крок до стабільності в регіоні, що стало підставою для підтримки його номінації.

З ким американський президент змагатиметься за здобуття премії

Норвезький Нобелівський комітет не розголошує офіційного списку номінантів на премію миру 2026 року — ці дані залишаються засекреченими протягом 50 років після завершення відбору. Тож точні конкуренти Дональда Трампа невідомі.

Для орієнтира варто згадати останніх лауреатів років. У 2024 році нагороду отримала японська організація Nihon Hidankyo, яка об’єднує тих, хто пережив бомбардування Хіросіми та Нагасакі. У Нобелівському комітеті тоді відзначили її "зусилля щодо досягнення миру, вільного від ядерної зброї". 2023 року премію вручили іранській правозахисниці Наргес Мохаммаді за боротьбу за права жінок в Ірані, а 2022 року — білоруському правозахиснику Алесю Біляцькому, російській правозахисній організації "Меморіал" та українському Центру громадянських свобод за протидію авторитаризму.

Нобелівську премію миру за 2025 рік буде оголошено у п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, об 11:00 за центральноєвропейським часом.

Чи має Трамп шанси отримати цю премію

Політолог Олексій Якубін у коментарі "Телеграфу" зазначив, що шанси Дональда Трампа здобути Нобелівську премію миру 2026 року можна вважати досить високими. Він нагадав, що остаточний вибір Нобелівський комітет робить за низкою критеріїв. На думку Якубіна, одним із ключових факторів, які можуть підвищити шанси Трампа, стане досягнення припинення вогню у російсько-українській війні.

"Не просто так Білий дім та інші політики постійно намагаються просувати тезу, що Трамп завершив певні війни та конфлікти. Принаймні призупинення російсько-української війни або досягнення перемир’я буде дуже вагомим аргументом для Нобелівського комітету", — сказав Якубін.

Водночас експерт зауважив, що проти Трампа може грати його суперечлива репутація, адже він неодноразово робив контроверсійні заяви та вчинки. Однак, за словами політолога, історія премії знає приклади, коли її отримували політики зі складною репутацією, зокрема Генрі Кіссінджер, який був відзначений за врегулювання війни у В’єтнамі.

"Якщо Трампу вдасться просунутися у врегулюванні війни між Росією та Україною, його шанси дуже зростають. Якщо ж ні — вони все одно є, адже його кандидатуру вже висунули. Мені здається, він зараз активно намагається використати тему можливого завершення війни як аргумент для отримання премії. Тим більше, що він порівнює себе з американськими президентами, які її отримували", — наголосив Якубін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами справді заявив про готовність Вашингтона брати участь у наданні Україні гарантій безпеки.