Побег из Кувейта и отказ в Apple: чем занималась и какой была в молодости королева Рания

Рания стала королевой-консорт в 29 лет

Королева-консорт Иордании Рания, которой недавно исполнилось 55 лет, работает в сфере образования, здоровья и защиты прав женщин, а также занимается благотворительностью. Однако мало кто знает, каким был жизненный путь Рании до брака с королем Абдаллой бин Аль-Хусейном.

"Телеграф" выяснил, что известно о Рании и чем она занималась до того, как стать королевой-консорт Иордании.

Что известно о Рании

Рания Аль-Яссин родилась в 1970 году в Кувейте. Ее родители были палестинцами, а дедушка имел турецкое происхождение. Аль-Яссин училась в Новой английской школе в Кувейте. В 90-х Рания с родителями сбежали из Кувейта в Иорданию. Причиной стало то, что после изгнания иракских войск из Кувейта палестинцев обвинили в сотрудничестве с оккупантами. Поскольку родители будущей королевы имели палестинское происхождение, они подверглись преследованию.

Рания в юности, фото Getty Images

Рания в кувейтской школе, фото Getty Images

Рания училась в Американском университете в египетском Каире, где получила диплом по деловому администрированию. Девушка пыталась устроиться в представительство Apple, но ей отказали. После этого Рания переехала в столицу Иордании — Амман — и начала работать в Citibank. Его владелицей была дочь короля Иордании.

Рания в школьные годы, фото Getty Images

Рания в начале 90-х, фото Getty Images

Рания на выпускном в вузе, фото Getty Images

Однажды сестра принца Абдаллы устроила званый обед, на который пригласила Ранию. Там и случилось их знакомство. Уже через 2 месяца Абдалла сделал предложение Рании, которая очаровала его красотой и грацией. В 1993 году пара обручилась, а за их свадьбой наблюдал весь мир.

Свадьба Рании и Абдаллы, фото Getty Images

Рания надела на свадьбу нарядное платье британского дизайнера Брюса Олдфилда, а Абдалла был в военной форме. Они ездили по Амману на белом автомобиле и здоровались с местными. В 1999 году Хусейн передал королевские полномочия Абдалле, с тех пор он стал королем Иордании, а Рания – королевой-консорт. У супругов появилось четверо детей: принцы Хусейн и Хашим, а также принцессы Иман и Сальма.

Рания и Абдалла в последние годы, фото Getty Images

После того, как Рания стала королевой-консорт Иордании, она сосредоточилась на благотворительности, защите прав женщин и проектах в сфере образования и здоровья. Она создала Иорданский фонд, способствующий приобщению женщин к экономической жизни страны. Также Рания создала Центр для детей, пострадавших от насилия. В то же время королева-консорт встречается с первыми леди разных стран.

Дети Рании и Абдаллы: Гашем, Сальма и Хусейн, фото Getty Images

Рания и Мелания Трамп, фото Getty Images

Рания принимает участие в разных форумах, фото Getty Images

