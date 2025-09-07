Втеча з Кувейту і відмова в Apple: чим займалась і якою була в молодості королева Ранія

Ранія стала королевою-консорт у 29 років

Королева-консорт Йорданії Ранія, якій нещодавно виповнилося 55 років, працює у сфері освіти, здоров'я і захисту прав жінок, а також займається благодійністю. Однак мало-хто знає, яким був життєвий шлях Ранії до шлюбу з королем Абдаллою бін Аль-Хусейном.

"Телеграф" з'ясував, що відомо про Ранію і чим вона займалась до того, як стати королевою-консорт Йорданії.

Що відомо про Ранію

Ранія Аль-Яссин народилася у 1970 році в Кувейті. Її батьки були палестинцями, а дідусь мав турецьке походження. Аль-Яссин навчалась в Новій англійській школі в Кувейті. У 90-х Ранія з батьками втікли з Кувейту до Йорданії. Причиною було те, що після вигнання іракських військ із Кувейту палестинців звинуватили у співпраці з окупантами. Оскільки батьки майбутньої королеви мали палестинське походження, вони зазнали переслідування.

Ранія в юності, фото Getty Images

Ранія у кувейтській школі, фото Getty Images

Ранія навчалась в Американському університеті в єгипетському Каїрі, де отримала диплом із ділового адміністрування. Дівчина намагалась влаштуватися у представництво компанії Apple, але їй відмовили. Після цього Ранія переїхала до столиці Йорданії — Аммана — і почала працювати у Citibank. Його власницею була донька короля Йорданії.

Ранія у шкільні роки, фото Getty Images

Ранія на початку 90-х, фото Getty Images

Ранія на випускному у виші, фото Getty Images

Одного дня сестра принца Абдалли влаштувала званий обід, на який запросила Ранію. Там і відбулося їхнє знайомство. Вже через 2 місяці Абдалла освідчився Ранії, яка зачарувала його красою та грацією. У 1993 році пара побралась, а за їхнім весіллям спостерігав весь світ.

Весілля Ранії та Абдалли, фото Getty Images

Ранія одягла на весілля ошатну сукню британського дизайнера Брюса Олдфілда, а Абдалла був у військовій формі. Вони їздили по Амману на білій автівці та віталися із місцевими. У 1999 році Хусейн передав королівські повноваження Абдаллі, відтоді він став королем Йорданії, а Ранія — королевою-консорт. У подружжя з'явилось четверо дітей: принци Хусейн і Хашим, а також принцеси Іман і Сальма.

Ранія та Абдалла в останні роки, фото Getty Images

Після того, як Ранія стала королевою-консорт Йорданії, вона зосередилась на благодійності, захисті прав жінок і проєктах у сфері освіти і здоров'я. Вона створила Йорданський фонд, який сприяє залученню жінок до економічного життя країни. Також Ранія заснувала Центр для дітей, постраждалих від насильства. Водночас королева-консорт має зустрічі з першими леді різних країн.

Діти Ранії та Абдалли: Гашем, Сальма і Хусейн, фото Getty Images

Ранія та Меланія Трамп, фото Getty Images

Ранія бере участь у різних форумах, фото Getty Images

