Трамп "дал заднюю" после уговоров Путина? США не поддержат передачу активов РФ Украине

Такое резкое изменение выглядит непонятным и циничным, поскольку раньше именно Белый дом призвал ЕС конфисковать активы РФ

США после разговора президента Дональда Трампа с российским правителем Владимиром Путиным резко изменили позицию по замороженным активам России. Вашингтон заявил, что не будет поддерживать инициативу передавать Украине 140 миллиардов евро суверенных активов РФ, замороженных после начала вторжения Кремля в Украину.

Что нужно знать:

Официальная отговорка Вашингтона – "риски для стабильности рынков", но понятно, что это просто попытка оправдаться

Резкая смена позиции произошла после очередного разговора Трампа с Путиным

Европа очень разочарована изменением позиции США, поскольку только в сентябре у Вашингтона была совершенно противоположная позиция.

Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники пишет, что США внезапно заявили, что больше не поддерживают план G7 по передаче активов РФ Украине. Официальная отговорка, озвученная американскими официальными лицами — якобы "риски для стабильности финансовых рынков", однако понятно, что это просто оправдание. Вашингтон банально отказался брать какие-либо обязательства поддержать конфискацию активов России.

Позиция Вашингтона разочаровала, возмутила и разозлила Европейский Союз, который планирует заставить страны G7 поддержать план использования замороженных активов РФ, чтобы предоставить Украине 140 миллиардов евро. Соответствующий план разрабатывает Европейская комиссия.

Источники издания в ЕС отметили, что изменение позиции США выглядит максимально непонятным и циничным на фоне того, что администрация Трампа сама активно призвала ЕС конфисковать активы России и выражала готовность использовать пять миллиардов долларов активов, которые заморозил Вашингтон. Хотя этот объем невелик, поддержка со стороны США стала бы большим и важным сигналом для других стран, которые до сих пор осторожно относятся к этой инициативе, или вообще выступают против.

Сколько денег россиян заморожено на Западе?

Общая сумма замороженных активов РФ на Западе оценивается в 280 миллиардов евро. Большинство из этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear — и именно Бельгия является одним из государств, активно выступающих против конфискации активов. Украина уже получает проценты с доходов от этих активов, что вызвало истерику Кремля. Однако сделать следующий шаг и изъять активы ЕС не решается.

Главные "аргументы", которые приводят противники конфискации — это якобы "риски для стабильности", "юридические моменты" и "опасения судов с РФ". Последний "аргумент" вообще выглядит смешно, поскольку сложно понять, как вообще можно позволить агрессору-оккупанту отстаивать что-то в суде цивилизованных стран. Со всем тем именно "судебный аргумент", например, мешает использовать для финансирования Украины 25 миллиардов евро с частных банковских счетов сторонников Путина в Европе.

С другой стороны, даже если активы не будут конфискованы, отдавать их россиянам не будут. В Германии, например, уже заявили, что РФ не увидит свои активы, пока не возместит Украине весь ущерб, нанесенный войной, а он значительно превышает сумму обездвиженных активов путинского Центробанка.