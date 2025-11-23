Рус

Став відлюдником, коли Бріжит пішла до юного Макрона: від чого помер ексчоловік першої леді Франції (фото)

Катерина Любимова
Бріжит Макрон
Бріжит Макрон. Фото Колаж "Телеграфа", фото Getty Images

Разом із першим чоловіком Бріжит виховала трьох дітей

Перша леді Франції Бріжит Макрон до знайомства з Еммануелем Макроном була одружена з банкіром Андре-Луї Озьєром. Після 30 років шлюбу пара розлучилася і чоловік став вести закритий спосіб життя.

Що відомо:

  • Першим чоловіком Бріжит Макрон був Андре-Луї Озьєр, якому вона народила трьох дітей, а потім пішла від нього до Еммануеля
  • Після розлучення з Бріжит банкір став самітником, а у 2019 році помер у віці 68 років

Що відомо про першого чоловіка Бріжит Макрон

Історія стосунків Еммануеля Макрона та його нинішньої дружини Бріжит викликає чимало здивування: почуття між ними спалахнув у ліцеї, коли майбутній президент Франції був школярем, а вона — викладачем літератури.

Бріжит та Еммануель Макрон
Бріжит закохалася в Макрона, коли він був її учнем. Фото: Getty Images

На той момент Бріжит була одружена з банкіром Андре-Луї Озьєром. Її перший чоловік народився 28 лютого 1951 року у Камеруні. Деталі того, як вони познайомилися з Бріжит, у відкритих джерелах немає, але відомо, що весілля пара зіграла в 1974 році в Ле-Туку.

Бріжит Макрон
Бріжит пішла від першого чоловіка до Макрона, Фото: Getty Images

У мережі навіть збереглося одне рідкісне фото, на якому, як стверджують ЗМІ, зображено юну Бріжит разом з Андре-Луї Озьєром. У шлюбі в них народилося троє дітей: син Себастьян і дочки Лоранс і Тіфен.

Перше весілля Бріжит Макрон
Перше весілля Бріжит Макрон

Відомо, що Андре-Луї був успішним банкіром і його робота принесла йому значний статок, що перевищував позначку в три мільйони євро.

Але після 30 років спільного життя пара розлучилася. Причиною стало те, що Бріжит не змогла чинити опір почуттям до свого учня Еммануеля, з яким побралася практично відразу після розлучення з Андре-Луї.

Після того як дружина пішла, банкір став самітником, рідко з’являвся на публіці й припинив спілкування з пресою. Як пише видання Tatler, перший чоловік Бріжит Макрон помер у 2019 році напередодні Різдва на 69-му році життя, але причини смерті залишаються невідомими.

Мій батько помер, я поховала його 24 грудня у суворій приватності. Я любила його, він був людиною особливою, неконформістом, який цінував свою анонімність найбільше. Його треба поважати

дочка Тіфен Озьєр

Раніше сама Бріжит характеризувала свого першого чоловіка як "хорошу людину з сильним моральним компасом" і зізнавалася, що намагалася бути ідеальною домогосподаркою та дбайливою матір’ю для своїх дітей.

Бріжит Макрон разом із двома доньками
Бріжит Макрон разом із двома доньками, Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як у день весілля виглядали Еммануель та Бріжит Макрон. Їй було 54, а йому 29 років.

