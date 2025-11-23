Став відлюдником, коли Бріжит пішла до юного Макрона: від чого помер ексчоловік першої леді Франції (фото)

Разом із першим чоловіком Бріжит виховала трьох дітей

Перша леді Франції Бріжит Макрон до знайомства з Еммануелем Макроном була одружена з банкіром Андре-Луї Озьєром. Після 30 років шлюбу пара розлучилася і чоловік став вести закритий спосіб життя.

Що відомо:

Першим чоловіком Бріжит Макрон був Андре-Луї Озьєр, якому вона народила трьох дітей, а потім пішла від нього до Еммануеля

Після розлучення з Бріжит банкір став самітником, а у 2019 році помер у віці 68 років

Що відомо про першого чоловіка Бріжит Макрон

Історія стосунків Еммануеля Макрона та його нинішньої дружини Бріжит викликає чимало здивування: почуття між ними спалахнув у ліцеї, коли майбутній президент Франції був школярем, а вона — викладачем літератури.

Бріжит закохалася в Макрона, коли він був її учнем. Фото: Getty Images

На той момент Бріжит була одружена з банкіром Андре-Луї Озьєром. Її перший чоловік народився 28 лютого 1951 року у Камеруні. Деталі того, як вони познайомилися з Бріжит, у відкритих джерелах немає, але відомо, що весілля пара зіграла в 1974 році в Ле-Туку.

Бріжит пішла від першого чоловіка до Макрона, Фото: Getty Images

У мережі навіть збереглося одне рідкісне фото, на якому, як стверджують ЗМІ, зображено юну Бріжит разом з Андре-Луї Озьєром. У шлюбі в них народилося троє дітей: син Себастьян і дочки Лоранс і Тіфен.

Перше весілля Бріжит Макрон

Відомо, що Андре-Луї був успішним банкіром і його робота принесла йому значний статок, що перевищував позначку в три мільйони євро.

Але після 30 років спільного життя пара розлучилася. Причиною стало те, що Бріжит не змогла чинити опір почуттям до свого учня Еммануеля, з яким побралася практично відразу після розлучення з Андре-Луї.

Після того як дружина пішла, банкір став самітником, рідко з’являвся на публіці й припинив спілкування з пресою. Як пише видання Tatler, перший чоловік Бріжит Макрон помер у 2019 році напередодні Різдва на 69-му році життя, але причини смерті залишаються невідомими.

Мій батько помер, я поховала його 24 грудня у суворій приватності. Я любила його, він був людиною особливою, неконформістом, який цінував свою анонімність найбільше. Його треба поважати дочка Тіфен Озьєр

Раніше сама Бріжит характеризувала свого першого чоловіка як "хорошу людину з сильним моральним компасом" і зізнавалася, що намагалася бути ідеальною домогосподаркою та дбайливою матір’ю для своїх дітей.

Бріжит Макрон разом із двома доньками, Фото: Getty Images

