Список вещей Must Have на весну 2024, которые сделают ваш образ неповторимым: советы стилиста (фото)

Некоторые из элементов уже есть в вашем гардеробе

В переходный период между зимой и весной многие модницы и модники начинают активно работать над своим гардеробом, чтобы выглядеть стильно и быть в трендах сезона. Как же понять, какие вещи купить?

Вишлистом на весну поделился в своем блоге в Instagram стилист Матвей Калугин. Хотя перечень довольно скромный по объему, однако он состоит из характерных позиций.

Что купить весной 2024 года

Стилист советует обращать внимание на такие главные моменты:

во-первых, если эта вещь буквально вторглась в ваши мысли и вы уже не один день представляете образы с ней;

во-вторых, если ловите себя на мысли, что именно такую вещь хотели уже долго, но нигде не могли найти;

в-третьих, если вещь подходит под ваш стиль и вы четко понимаете, какую она функцию будет выполнять.

Характерными позициями, которые разнообразят ваш модный гардероб на весну 2024 года, могут стать эти семь. Пролистывайте дальше и убедитесь в этом!

Вишлист стилиста на весну:

Бомбер оверсайз с разрезом вдоль рукавов

Футболка "Happy tomorrow" в черном цвете

Базовая плотная майка в рубчик

Кожаные кроссовки с потертым эффектом

Лонгслив с подплечниками

Замшевые или кожаные клоги

Многослойное украшение на шею

Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем носить кружевную юбку. Этот тренд — для самых смелых!