Список вещей Must Have на весну 2024, которые сделают ваш образ неповторимым: советы стилиста (фото)
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Некоторые из элементов уже есть в вашем гардеробе
В переходный период между зимой и весной многие модницы и модники начинают активно работать над своим гардеробом, чтобы выглядеть стильно и быть в трендах сезона. Как же понять, какие вещи купить?
Вишлистом на весну поделился в своем блоге в Instagram стилист Матвей Калугин. Хотя перечень довольно скромный по объему, однако он состоит из характерных позиций.
Что купить весной 2024 года
Стилист советует обращать внимание на такие главные моменты:
- во-первых, если эта вещь буквально вторглась в ваши мысли и вы уже не один день представляете образы с ней;
- во-вторых, если ловите себя на мысли, что именно такую вещь хотели уже долго, но нигде не могли найти;
- в-третьих, если вещь подходит под ваш стиль и вы четко понимаете, какую она функцию будет выполнять.
Характерными позициями, которые разнообразят ваш модный гардероб на весну 2024 года, могут стать эти семь. Пролистывайте дальше и убедитесь в этом!
Вишлист стилиста на весну:
- Бомбер оверсайз с разрезом вдоль рукавов
- Футболка "Happy tomorrow" в черном цвете
- Базовая плотная майка в рубчик
- Кожаные кроссовки с потертым эффектом
- Лонгслив с подплечниками
- Замшевые или кожаные клоги
- Многослойное украшение на шею
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