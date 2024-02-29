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Список вещей Must Have на весну 2024, которые сделают ваш образ неповторимым: советы стилиста (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Автор
Модный лук на весну 2024 составить просто
Модный лук на весну 2024 составить просто. Фото Freepik

Некоторые из элементов уже есть в вашем гардеробе

В переходный период между зимой и весной многие модницы и модники начинают активно работать над своим гардеробом, чтобы выглядеть стильно и быть в трендах сезона. Как же понять, какие вещи купить?

Вишлистом на весну поделился в своем блоге в Instagram стилист Матвей Калугин. Хотя перечень довольно скромный по объему, однако он состоит из характерных позиций.

Что купить весной 2024 года

Стилист советует обращать внимание на такие главные моменты:

  • во-первых, если эта вещь буквально вторглась в ваши мысли и вы уже не один день представляете образы с ней;
  • во-вторых, если ловите себя на мысли, что именно такую вещь хотели уже долго, но нигде не могли найти;
  • в-третьих, если вещь подходит под ваш стиль и вы четко понимаете, какую она функцию будет выполнять.

Характерными позициями, которые разнообразят ваш модный гардероб на весну 2024 года, могут стать эти семь. Пролистывайте дальше и убедитесь в этом!

Вишлист стилиста на весну:

  • Бомбер оверсайз с разрезом вдоль рукавов
модный бомбер весна 2024
Фото: instagram.com/matveyykl
  • Футболка "Happy tomorrow" в черном цвете
модная футболка с принтом 2024
Фото: instagram.com/matveyykl
  • Базовая плотная майка в рубчик
какая майка модная весной 2024
Фото: instagram.com/matveyykl
  • Кожаные кроссовки с потертым эффектом
какие кроссовки модные весной 2024
Фото: instagram.com/matveyykl
  • Лонгслив с подплечниками
модный лонгслив 2024
Фото: instagram.com/matveyykl
  • Замшевые или кожаные клоги
какая обувь модная весной 2024
Фото: instagram.com/matveyykl
  • Многослойное украшение на шею
модные украшения 2024
Фото: instagram.com/matveyykl

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Теги:
#Мода #Стиль #Тренды