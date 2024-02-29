Рус

Список речей Must Have на весну 2024, які зроблять ваш образ неповторним: поради стиліста (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Модний лук на весну 2024 скласти просто Новина оновлена 29 лютого 2024, 19:35
Модний лук на весну 2024 скласти просто. Фото Freepik

Деякі з елементів вже є у вашому гардеробі

У перехідний період між зимою та навесні багато модниць і модників починають активно працювати над своїм гардеробом, щоб виглядати стильно і бути в трендах сезону. Як зрозуміти, які речі купити?

Вішлистом на весну поділився у своєму блозі в Instagram стиліст Матвій Калугін. Хоча перелік досить скромний за обсягом, проте складається з характерних позицій.

Що купити навесні 2024 року

Стиліст радить звертати увагу на такі головні моменти:

  • по-перше, якщо ця річ буквально вдерлася у ваші думки та ви вже не один день уявляєте образи з нею;
  • по-друге, якщо ловите себе на думці, що саме таку річ хотіли вже довго, але ніде не могли знайти;
  • по-третє, якщо річ підходить під ваш стиль, і ви чітко розумієте, яку вона функцію виконуватиме.

Характерними позиціями, які урізноманітнять ваш модний гардероб на весну 2024 року, можуть стати ці сім. Перегортайте далі й переконайтеся в цьому!

Вішлист стиліста на весну:

  • Бомбер оверсайз із розрізом уздовж рукавів
модний бомбер весна 2024
Фото: instagram.com/matveyykl
  • Футболка "Happy tomorrow" у чорному кольорі
модна футболка з принтом 2024
Фото: instagram.com/matveyykl
  • Майка базова в рубчик
яка майка модна навесні 2024
Фото: instagram.com/matveyykl
  • Шкіряні кросівки з потертим ефектом
які кросівки модні навесні 2024
Фото: instagram.com/matveyykl
  • Жіночий лонгслів з підплічниками
модний лонгслів 2024
Фото: instagram.com/matveyykl
  • Замшеві чи шкіряні клоги
яке взуття модне навесні 2024
Фото: instagram.com/matveyykl
  • Багатошарова прикраса на шию
модні прикраси 2024
Фото: instagram.com/matveyykl

Раніше "Телеграф" розповідав, з чим носити мереживну спідницю. Цей тренд – для найсміливіших!

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди