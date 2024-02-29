Список речей Must Have на весну 2024, які зроблять ваш образ неповторним: поради стиліста (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Деякі з елементів вже є у вашому гардеробі
У перехідний період між зимою та навесні багато модниць і модників починають активно працювати над своїм гардеробом, щоб виглядати стильно і бути в трендах сезону. Як зрозуміти, які речі купити?
Вішлистом на весну поділився у своєму блозі в Instagram стиліст Матвій Калугін. Хоча перелік досить скромний за обсягом, проте складається з характерних позицій.
Що купити навесні 2024 року
Стиліст радить звертати увагу на такі головні моменти:
- по-перше, якщо ця річ буквально вдерлася у ваші думки та ви вже не один день уявляєте образи з нею;
- по-друге, якщо ловите себе на думці, що саме таку річ хотіли вже довго, але ніде не могли знайти;
- по-третє, якщо річ підходить під ваш стиль, і ви чітко розумієте, яку вона функцію виконуватиме.
Характерними позиціями, які урізноманітнять ваш модний гардероб на весну 2024 року, можуть стати ці сім. Перегортайте далі й переконайтеся в цьому!
Вішлист стиліста на весну:
- Бомбер оверсайз із розрізом уздовж рукавів
- Футболка "Happy tomorrow" у чорному кольорі
- Майка базова в рубчик
- Шкіряні кросівки з потертим ефектом
- Жіночий лонгслів з підплічниками
- Замшеві чи шкіряні клоги
- Багатошарова прикраса на шию
Раніше "Телеграф" розповідав, з чим носити мереживну спідницю. Цей тренд – для найсміливіших!