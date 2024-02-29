Список речей Must Have на весну 2024, які зроблять ваш образ неповторним: поради стиліста (фото)

Деякі з елементів вже є у вашому гардеробі

У перехідний період між зимою та навесні багато модниць і модників починають активно працювати над своїм гардеробом, щоб виглядати стильно і бути в трендах сезону. Як зрозуміти, які речі купити?

Вішлистом на весну поділився у своєму блозі в Instagram стиліст Матвій Калугін. Хоча перелік досить скромний за обсягом, проте складається з характерних позицій.

Що купити навесні 2024 року

Стиліст радить звертати увагу на такі головні моменти:

по-перше, якщо ця річ буквально вдерлася у ваші думки та ви вже не один день уявляєте образи з нею;

по-друге, якщо ловите себе на думці, що саме таку річ хотіли вже довго, але ніде не могли знайти;

по-третє, якщо річ підходить під ваш стиль, і ви чітко розумієте, яку вона функцію виконуватиме.

Характерними позиціями, які урізноманітнять ваш модний гардероб на весну 2024 року, можуть стати ці сім. Перегортайте далі й переконайтеся в цьому!

Вішлист стиліста на весну:

Бомбер оверсайз із розрізом уздовж рукавів

Футболка "Happy tomorrow" у чорному кольорі

Майка базова в рубчик

Шкіряні кросівки з потертим ефектом

Жіночий лонгслів з підплічниками

Замшеві чи шкіряні клоги

Багатошарова прикраса на шию

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