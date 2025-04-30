Не отец Александра Македонского: ученые раскрыли секрет царской гробницы (фото)

Результаты исследования гробницы македонских правителей вместо ответов принесли еще больше загадок

Александр Македонский, кроме масштабных завоеваний и любви к мороженому, известен тем, что никто не знает, где он похоронен. Ученые считали, что они знают, где гробница хотя бы отца Александра, Филиппа II. Однако последние исследования опровергли это.

В журнале "Археологические науки" опубликовали потрясающую статью — скелеты в Большом кургане в Вергине, который с 1977 года считался гробницей Филиппа II, его жены Клеопатры и младенца-сына — фейк.

Курган в Вергине открыт еще в 1977 году на севере Греции.

Мужской скелет принадлежит совсем молодому лицу в возрасте от 25 до 35 лет на момент смерти, тогда как женщине было от 18 до 25 лет. К тому же, мужчина в гробнице I был похоронен между 388 и 356 годами до нашей эры — за десятилетия до смерти Филиппа II. Это исключает то, что остатки принадлежат отцу Александру Македонскому и его жене. Вероятно, это другой македонский представитель знати, умерший десятилетиями раньше.

Курган содержит ряд гробниц династии Аргеадов — правящей элиты Македонии.

Более того, выяснилось, что детские кости принадлежат по меньшей мере шести младенцам, похороненным через столетие после мужчины и женщины, ориентировочно в эпоху Римской империи. Археологи предположили, что их родители обнаружили гробницу и воспользовались ею для погребения детей.

Места захоронения семьи Александра Македонского такая же загадка, как и его могила. Тело Александра Великого после смерти перемещали несколько раз, его поиски — настоящая загадка для археологов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Перу обнаружили останки аристократки, которым более 5 тысяч лет. Она была похоронена в мантии из перьев.