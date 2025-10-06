В преддверии сокрушительных ливней в Одессе заметили опасное природное явление: видео попало в сеть

Одессу снова ожидают несколько дней проливных дождей

На побережье Черного моря заметили смерч. За атмосферным явлением наблюдали в Одессе.

Одесситы, отдыхавшие на пляже, зафиксировали достаточно необычный для Украины вид вихрей. В телеграмм-канале "Одесса INFO" опубликовали смерч или торнадо, который, как утверждается, сняли подписчики.

Практически аналогичный по содержанию ролик появился и на канале "Курс Одесса".

В Одессе над морем был замечен смерч, прокомментировали на канале видео, не вдаваясь в лишние подробности.

После этого многие анонимные каналы, ссылаясь на "Укргидрометцентр", предупредили об ураганах, наводнениях, смерчах и засухах, которые будут только сильнее атаковать Украину из-за изменений климата.

Предупреждение такого содержания, ссылаясь на синоптиков, опубликовало многие каналы

В комментарии "РБК-Украина" синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха пояснила, что аналитической оценкой климатических изменений занимается Украинский гидрометеорологический институт.

"Мы оперируем прогнозами на ближайший период… Официально у нас такой информации точно нет", — рассказала синоптик, отметив, что на Одессу надвигается сильная непогода.

Погода в Одессе

В Одесской области объявили желтый уровень угрозы

С 7 по 9 октября в Одесской области ожидаются сильные дожди, сообщили в "Укргидрометцентре". За трое суток синоптики ожидают 45-80 мм осадков. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта, предупредили синоптики.

Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей проинформировал, что 7 октября вдоль побережья Одесщины ожидается дождь, ночью местами значительный. Ночью временами видимость в дождь 1-2 км.

Из-за опасных метеорологических явлений 7-9 октября в Одессе введен повышенный режим готовности коммунальных служб, сообщили в горсовете.

В течение дня коммунальные службы очищали системы водоотведения, дождеприемники и лотки от листьев и мусора и промывали рукава для эффективного отвода дождевой воды.

Коммунальные службы очищают системы водоотвода в Одессе

7 октября обучение в школах, детских садах и внешкольных заведениях будет проходить дистанционно, проинформировал городской голова Геннадий Труханов.

Как сообщал "Телеграф", непогода, которая 30 сентября бушевала в Одессе, унесла 10 жизней. Среди погибших — 23-летняя Надежда Мышей, работавшая в управлении по вопросам градостроительства и архитектуры Одесской ОГА.