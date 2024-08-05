В Варшаве на украинца сбросили газовый котел: парень находится в тяжелом состоянии

За его жизнь борются медики

В Польше произошел очередной инцидент с участием гражданина Украины. В Варшаве на 18-летнего украинца, шедшего по улице, упал газовый котел.

Об этом пишет местное издание fakt.pl. Инцидент произошел еще 30 июля в районе Белоленка, расположенном в северной части польской столицы на правом берегу Вислы.

18-летний гражданин Украины Дмитрий, проживающий в Польше, проходил мимо дома, в котором проводили ремонт. В этот момент на него упал элемент котла весом 30 кг. В результате этого парень потерял сознание, его немедленно доставили в больницу.

Окружная прокуратура Варшавы начала расследование по этому делу. Установлено, что котел сбросил с крыши с высоты более 10 метров 51-летний работник, ремонтировавший здание. Он не проследил, чтобы под крышей не ходили пешеходы. Возможно, ему просто не хотелось спускаться с ним по лестнице.

"Этот сотрудник создал опасность для жизни или здоровья гражданина Украины. Это привело к серьезной травме лица, лобной кости и мозга. Пострадавший имеет опасные для жизни травмы", — сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Норберт Волинский.

На работника, сбросившего котел, составили протокол. Суд запретил ему работать на высоте, покидать страну и обязал еженедельно появляться в отделении полиции. Мужчина признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении.

Состояние здоровья 18-летнего парня крайне тяжелое. Он до утра пятницы пробыл в коме.

"Сейчас он не спит. Он может делать мелкие движения, но мы не имеем с ним контакта. Он не реагирует и не реагирует на слова", — рассказал журналистам двоюродный брат пострадавшего.

Райони Белеленко в Варшаве

Напомним, 30 июля в Польше в ДТП попал микроавтобус с украинцами. Событие произошло на дороге А2 между развязками Poznań Krzesiny и Poznań Wschód возле города Познань.