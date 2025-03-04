Летели яйца, дымовые шашки и файеры: в парламенте Сербии произошла масштабная стычка (фото, видео)

В результате инцидента пострадала беременная депутатка

Во вторник, 4 марта, в Народной скупщине Сербии – парламенте – произошла масштабная потасовка между депутатами правящей и оппозиционной фракций. Во время схватки применяли дымовые шашки, яйца и перечный газ. В результате конфликтов трое парламентариев получили серьезные ранения, а один из пострадавших, депутат Ясмина Обрадович, находится в критическом состоянии.

Об этом сообщают сербские СМИ. Инцидент произошел на фоне массовых протестов и рассмотрения законодательных изменений в сфере образования.

Конфронтация обострилась после того, как спикера парламента Ану Брнабыч облили водой, что вызвало хаос в зале заседаний.

По сообщениям сербских СМИ, во время столкновений находящаяся на восьмом месяце беременности депутат Соня Илич получила серьезные травмы. Врачи борются за ее жизнь и жизнь ребенка. Другая парламентарша, Жасмина Каранац, пострадала от удара бутылкой по голове и слезоточивому газу.

После потасовки официальные лица правящей партии обвинили оппозицию в провокациях и "попытках дестабилизации страны". Министр юстиции Мая Попович назвала действия оппозиционных депутатов "недопустимыми" и призвала привлечь виновных к ответственности. Она подчеркнула, что нападение на спикера парламента и насилие в сессионном зале представляют угрозу демократическим институтам страны.

Глава МИД Сербии Марко Джурич обвинил оппозицию в попытках дискредитировать страну на международной арене. Директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович также связал инцидент с внешним влиянием и заявил, что сценарий парламентской драки был "вдохновлен методами премьер-министра Косово Альбина Курти".

Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице депутатку Ясмину Обрадович, которая испытала инсульт во время конфликта.

Ожидается, что парламентская комиссия проведет расследование инцидента и определит меры по виновникам столкновения. Члены правящей партии требуют наказания для тех, кто повлек за собой насилие, а также призывают принять законодательные изменения, которые делают невозможным подобные инциденты в будущем.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что президент Сербии Александар Вучич, считающийся союзным в Россию, попал в ДТП во время рабочей поездки по стране. У его служебного автомобиля на большой скорости отвалилось колесо, но сам Вучич во время дорожно-транспортного происшествия не пострадал.