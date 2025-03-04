Летіли яйця, димові шашки та фаєри: у парламенті Сербії сталася масштабна сутичка (фото, відео)

Внаслідок інциденту постраждала вагітна депутатка

У вівторок, 4 березня, у Народній скупщині Сербії – парламенті – сталася масштабна бійка між депутатами правлячої та опозиційної фракцій. Під час сутички застосовували димові шашки, яйця та перцевий газ. Унаслідок конфліктів троє парламентарів отримали серйозні поранення, а одна з постраждалих, депутатка Ясміна Обрадович, перебуває у критичному стані.

Про це повідомляють сербські ЗМІ. Повідомляється, що інцидент стався на тлі масових протестів та розгляду законодавчих змін у сфері освіти.

Конфронтація загострилася після того, як спікера парламенту Ану Брнабич облили водою, що спричинило хаос у залі засідань.

За повідомленнями сербських ЗМІ, під час сутичок депутатка Соня Іліч, яка перебуває на восьмому місяці вагітності, отримала серйозні травми. Лікарі борються за її життя та життя дитини. Інша парламентарка, Жасміна Каранац, постраждала від удару пляшкою по голові та сльозогінного газу.

Після бійки офіційні особи правлячої партії звинуватили опозицію у провокаціях та "спробах дестабілізації країни". Міністерка юстиції Мая Попович назвала дії опозиційних депутатів "неприпустимими" та закликала притягнути винних до відповідальності. Вона наголосила, що напад на спікера парламенту та насильство у сесійній залі є загрозою для демократичних інститутів країни.

Глава МЗС Сербії Марко Джурич звинуватив опозицію у спробах дискредитувати країну на міжнародній арені. Директор Канцелярії з питань Косова та Метохії Петар Петкович також пов’язав інцидент із зовнішнім впливом та заявив, що сценарій парламентської бійки був "натхненний методами прем’єр-міністра Косова Альбіна Курті".

Президент Сербії Олександр Вучич відвідав у лікарні депутатку Ясміну Обрадович, яка зазнала інсульту під час конфлікту.

Очікується, що парламентська комісія проведе розслідування інциденту та визначить заходи щодо винуватців сутички. Члени правлячої партії вимагають покарання для тих, хто спричинив насильство, а також закликають ухвалити законодавчі зміни, що унеможливлять подібні інциденти у майбутньому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Сербії Александар Вучич, який вважається союзним до Росії, потрапив у ДТП під час робочої поїздки країною. У його службового автомобіля на великій швидкості відвалилося колесо, втім, сам Вучич під час дорожньо-транспортної пригоди не постраждав.