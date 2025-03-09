Путинисты "в пролете": в Германии партии Мерца и Шольца договорились о коалиции

Коалиция двух партий означает, что путинисты из "Альтернативы для Германии" не будут решать в Бундестаге абсолютно ничего

В Германии политические партии победителя парламентских выборов Фридриха Мерца и действующего канцлера страны Олафа Шольца – Христианско-демократический союз (ХСС/ХДС) и Социально-демократическая партия Германии (СДПГ) – согласовали рамочный документ для дальнейших переговоров о парламентской коалиции. Коалиция будет формировать будущее совместное правительство страны.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel. Отмечается, что решение ХСС и СДНП оставляет "за бортом" пророссийскую партию "Альтернатива для Германии", которая, несмотря на свое второе место на выборах, в реальности фактически ни на что не будет влиять.

"Менее чем через две недели после досрочных федеральных выборов, ХДС/ХСС и СДПГ заявили о согласованном документе, который закладывает основу для дальнейших переговоров о формировании правительства", – отмечает издание.

Документ, состоящий из 11 страниц, обобщил и зафиксировал намерения обеих партий по ключевым сферам политики будущего правительства. Ключевым вопросом обе партии определили обороноспособность Германии и дальнейшую поддержку Украины. Кроме того, планируется уменьшение бюрократии, содействие инвестициям, борьба с нелегальными мигрантами и снижение цен на электроэнергию. Коалицию планируется окончательно создать до 20 апреля.

Как сообщалось ранее, недавно Мерц сообщил, что Германия при руководстве ХДС будет стремиться достичь независимости Европы от США в экономическом и оборонном планах. Также Мерц после вступления в должность канцлера хочет выделить Украине военную помощь в размере 3 миллиарда евро. Эти средства были заблокированы его предшественником, канцлером Шольцом.