Кому будет выгодно "энергетическое" прекращение огня? В СМИ попытались разобраться

Россияне с осени 2022 года атакуют украинскую энергетику, а украинские атаки по НПЗ наносят россиянам огромный экономический ущерб

Украинская энергетика много раз подвергалась российским воздушным атакам, поскольку россияне пытались использовать холод и отсутствие света как оружие против украинского населения. Однако последние два года Украина отвечает масштабными дроновыми ударами по российской энергетике, выбивая, прежде всего, нефтяные мощности российского режима. Поэтому 30-дневное "энергетическое" прекращение огня может оказаться выгодным для обеих сторон.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg. Отмечается, что, несмотря на заявления о готовности к прекращению ударов по энергетике и инфраструктуре, российские войска продолжают атаковать украинские города.

Россияне с осени 2022 года атакуют украинскую энергетику. Тепловые и гидроэлектростанции подвергаются ударам БПЛА и ракет, россияне пытаются уничтожать подстанции, в последнее время враг бьет по газовой инфраструктуре.

В то же время Украина использует ударные беспилотники собственного производства, которые уже способны летать на минимум тысячу километров для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. НПЗ и нефтебазы пылают повсюду – от приграничных регионов России и Москвы и Башкортостана. Украинские атаки наносят россиянам огромный экономический ущерб, поскольку нефть и газ – главные источники экспортных доходов России.

Если 30-дневное "энергетическое перемирие" заработает, Кремль получит передышку от ударов БПЛА по нефтяным объектам, сможет провести техническое обслуживание, а российские фермеры не столкнутся с дефицитом топлива во время посевной кампании. В то же время возрастут российские экспортные доходы.

Но и Украине перемирие будет выгодным, поскольку украинцы передохнут от отключений электроэнергии, которые все еще происходят локально после некоторых атак России в областях или областных центрах. Украина может быстро провести нужное ежегодное обслуживание атомных электростанций, чтобы не останавливать их тогда, когда электроэнергия действительно потребуется, а поврежденные объекты энергетики можно будет отстроить.

"Перерыв в авиаударах может также позволить Украине увеличить внутреннюю добычу газа и закачать большие объемы топлива в хранилища в течение лета – жизненно важная подготовка к следующей зиме", – резюмировало издание.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Но только при условии, что Россия тоже перестанет бить по украинской энергетике. Разговор состоялся через день после того, как Путин в разговоре с Трампом выразил готовность ограничить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, но не согласился на полное прекращение огня.

Как известно, 18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, во время которого было одобрено прекращение ударов дальнобойным оружием по объектам энергетической инфраструктуры. Сразу после этого россияне начали масштабную атаку по Украине с использованием около 150 дронов.