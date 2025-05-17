"Это будет уже не наше". В Украине жестко ответили Туску на его слова о тяжелых днях

Россия не остановится на Украине, уверен военный

Переговоры в Стамбуле между делегациями Украины и России закончились без существенных результатов. Комментируя это, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "впереди нас ждут очень тяжелые дни". На его слова ответил украинский политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

Ответ Туску он написал на своей Facebook-странице. Сазонов отметил, что настоящей проблемой для Польши будет ситуация, когда Россия каким-нибудь чудом подпишет мир с Украиной.

"Уважаемые друзья и соседи. Все что с вами происходит последние годы — лайт. Мелочи. Вы их даже не замечаете и фермеры на границе тому доказательство. Вот если каким-то чудом Орда подпишет мир с Украиной, а через полгода пойдет к вам… Вот это будут тяжелые дни. А мы, что мы? Это будет уже не наше. Но возле ваших рекрутинговых центров будут стоять мужчины, хорошо говорящие на украинском, русском и плохо польском. Мы не бросим. Гарантий нет, но я думаю, что так будет", – пишет он.

Переговоры Украины и России в Стамбуле — результаты

Разговор длился около двух часов. Единственный положительный результат – предварительно было договорено об обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Россия предлагала Украине передать всю территорию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Также члены российской делегации пригрозили, что "в следующий раз будем говорить уже о Харьковской и Сумской областях".

Как сообщал "Телеграф", после переговоров президент Украины Владимир Зеленский во время его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом, премьер-министрами Британии и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском позвонил президенту США Дональду Трампу. Глава Украины подчеркнул, что позиция Киева сейчас: если Россия отказывается от полного и безусловного прекращения огня, Москва должна почувствовать действие сильных санкций.